شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجزائرية يُجري مباحث مع نظيرته الفرنسية بحضور وفدي البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، مباحثات ثنائية مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن، وذلك بحضور وفدي الجانبين الجزائري والفرنسي.



جاء ذلك عقب وصول رئيسة الوزراء الفرنسية مساء اليوم الأحد إلى الجزائر على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ في إطار انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية.



ومن المقرر أن يعقد وزراء البلدين جلسات مشتركة تمهيدا للتوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون في مختلف القطاعات.