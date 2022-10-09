شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يطلع على نتائج مفاوضات ترسيم الحدود خلال اتصال مع الوسيط الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين، اطلعه خلاله على نتائج الجولات الأخيرة للاتصالات مع الجانب اللبناني من جهة، والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، والتي تم خلالها درس الملاحظات المقدمة من الطرفين.

وأوضح هوكشتاين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، ان جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات التي سيرسلها هوكشتاين خلال الساعات القليلة المقبلة في نسخة تتضمن الصيغة النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.



وكان الرئيس عون التقى قبل اتصال هوكشتاين بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي وضعه في تفاصيل المناقشات التي دارت خلال الأيام الثلاثة الماضية بينه وبين الوسيط الأميركي.