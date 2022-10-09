شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الأممية لدى ليبيا تدين حادثة مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء في صبراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا حادثة مقتل 15 مهاجرًا وطالب لجوء على الأقل داخل وخارج قارب في صبراتة.



ودعت البعثة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأحد السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة، خاصة وأنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الحادثة بعد، وورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين.



واعتبرت البعثة هذا الهجوم بأنه تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية.