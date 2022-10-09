شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لاجتماع لمتابعة ملف الإصابات بالكوليرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وزراء الصحة والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والبيئة والزراعة إلى اجتماع؛ لمتابعة ملف الإصابات بالكوليرا.



وأكدت رئاسة الحكومة اللبنانية - في بيان اليوم الأحد أن ميقاتي تابع مع وزير الصحة فراس الأبيض ملف الإصابات بفيروس الكوليرا التي تم تسجيلها، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة المصابين والحد من انتشار الوباء.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل حالتي إصابة بالكوليرا حتى الآن في منطقة عكار شمالي البلاد.