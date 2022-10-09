شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحات المسجد بعد اقتحامه من باب المغاربة، برفقة حاخامات قدموا لهم شروح عن الهيكل المزعوم.

وتتواصل دعوات منظمات "الهيكل" لاقتحام واسع للأقصى خلال "عيد العُرش" اليهودي، في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وواجهت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات المستوطنين، بحث الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والضفة والقدس المحتلة على شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، اعتبارا من غد وحتى السابع عشر من الشهر الجاري.

ويتعرض الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، وتزداد شراسة الاقتحامات في الأعياد اليهودية، والمناسبات الخاصة للاحتلال، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مخيم "الجلزون"، في شمال مدينة رام الله، بعد أن داهمت منزل أهله.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام الاحتلال للمخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال مصدر أمني إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من سكان مخيم "الدهيشة" خلال مروره بحاجز "الكونتينر" العسكري شمال شرق بيت لحم، فيما تم اعتقال شاب آخر لدى مروره بحاجز "بيت إيل" العسكري، قرب رام الله.