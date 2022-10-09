شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يدعو دبلوماسيى بلاده إلى حفظ أمانة الشهداء بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون دبلوماسى بلاده بمناسبة الاحتفال بيوم "الدبلوماسية الجزائرية"، والمصادف للثامن أكتوبر من كل عام.

ودعا تبون، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وأوردتها الرئاسة الجزائرية في بيان، الدبلوماسيين الجزائريين إلى صون الوديعة وحفظ أمانة الشهداء، كما تمليه عليهم مهامهم.



وأضاف أنه في مثل هذا اليوم من عام 1962، رفرفت الراية الجزائرية خفاقة بين رايات الدول ذات السيادة في مبنى الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتفل بيوم الدبلوماسية الجزائرية في الثامن من أكتوبر من كل عام؛ تزامنا مع اليوم الذي رفع فيه أول رئيس للجزائر المستقلة، الراحل أحمد بن بلة، العلم الجزائري في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك يوم 8 أكتوبر 1962.