شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤكد مساهمتها بنشاط للتوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفارة الفرنسية لدى لبنان، أن باريس تسهم بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، ما من شأنه أن يسهم في استقرار وازدهار المنطقة، وذلك بحسب ما نشره حساب وزارة الخارجية الفرنسية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن رفع "إسرائيل" من مستوى الاستنفار "خشية إمكانية اندلاع مواجهة مع حزب الله على الحدود الشمالية في الأيام القريبة، على خلفية البدء اليوم بفحص ضخ الغاز في الأنبوب الذي يربط بين منصة كاريش والساحل الإسرائيلي".

وبحسب تقديرات "هآرتس" في "إسرائيل"، طالما لم يتحقق تقدّم واضح في المفاوضات بشأن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن الأزمة بين الطرفين في ذروتها، وهناك خشية قائمة من تصعيد.

فيما أكدت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، أن المحادثات التي لم تنقطع بين الجانبين الأمريكى واللبناني في شأن اقتراح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ستستكمل اليوم، وهناك احتمال أن تأخذ طابعًا رسميًا إذا ما تم الاتفاق على بعض الأمور العالقة.