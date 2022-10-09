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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذرت يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المستتر.



وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" إلى أنه من ضمن هذه المواد العسل والفواكه الحلوة والثمار.

وتضيف، يحتوي الموز والكاكي والعنب، على نسبة عالية جدا من السكر. وأن العسل يحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، الذي لا يحفز إفراز الأنسولين، أي أنه مفيد لمن يعاني من النوع الأول من مرض السكري، ولكنه من جانب آخر يسبب زيادة الوزن.

أحذر.. الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المستتر

وتحذر الخبيرة من خطورة الأطعمة ذات المؤشر المرتفع لنسبة السكر مثل أصناف المعكرونة اللينة والأرز الأبيض والنقانق والصوصج والصلصات.

وتضيف، إن الإفراط بتناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر المخفي يؤدي إلى ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم، الذي بالإضافة إلى زيادة الوزن، يسبب تلف الأوعية الدموية وخطر مقاومة الأنسولين أو مرض السكري.

يعاني الكثيرون من مشكلات تتعلق بالنوم الجيد والأرق، ما يمكن أن يؤثر سلبا على مسار اليوم التالي ومدى النشاط المطلوب لأداء المهام اليومية.

ومن أجل إدارة هذه المشكلة، توجد طرق عدة يمكنها المساعدة، ومن ذلك اعتماد بعض الأطعمة التي يمكنها بالفعل تحسين النوم.

ووفقا لواحدة من الخبراء من شركة المراتب Amerisleep، فإن هناك فاكهة معينة لها خصائص تساعد على استرخاء العضلات وتنظيم النوم.

وفي حديثها مع موقع "إكسبريس" البريطاني، قالت ماري غريس تايلور: "صحيح أن عددا لا يحصى من الأشخاص يكافحون من أجل الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم الجيد ليلا، ولكن في كثير من الأحيان، يواجهون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين نتيجة لسلسلة من خيارات نمط الحياة التي تتراكم معا لتنجح ليلة بعد ليلة على جعلهم يتقلبون".

وتابعت: "ربما تعلم أن الابتعاد عن الكافيين في الساعات التي تسبق وقت النوم يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمالات حصولك على ليلة نوم جيدة، لكن النوم الجيد لا يتعلق فقط بتجنب الأطعمة أو المشروبات الخاطئة. بل إن بعض الأطعمة في الواقع، يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أفضل وتمنعك من الشعور بالقلق أثناء الليل".

وأوصت غريس تايلور على وجه التحديد بتناول الموز قبل النوم، قائلة: "عندما تشتهي شيئا حلوا قبل أن تقدمه، ابحث عن إحدى الثمار الصفراء الغنية بالمعادن التي تساعد على استرخاء العضلات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. ويحتوي الموز أيضا على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يتحلل إلى الميلاتونين والسيروتونين (وكلاهما من المواد الكيميائية العصبية الهامة لتنظيم النوم) في الدماغ".

وهذا مدعوم بالعديد من المصادر الأخرى، بما في ذلك مؤسسة The Sleep Charity، التي تقول: "يعد الموز مصدرا ممتازا للمغنيسيوم والبوتاسيوم اللذين يساعدان على استرخاء العضلات المجهدة ويجعلها وجبة خفيفة مثالية قبل النوم. ويحتوي أيضا على مادة التربتوفان بالغة الأهمية لتحفيز إنتاج هرمونات تهدئة الدماغ الرئيسية".

وتوصي تايلور بتناول وجبات خفيفة صحية للمساعدة في التغلب على الأرق، والتي تتضمن:

-الجبن قليل الدسم: إذا كنت تعاني من حرقة المعدة أثناء الليل، فإن تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين والأطعمة قليلة الدسم مثل الجبن قبل النوم يمكن أن يساعد في مكافحة ارتداد الحمض.

كما أنه الجبن غني بالكالسيوم، ما يساعد على تنظيم إنتاج الجسم للميلاتونين.

- الكرز: إنه أحد المصادر الغذائية القليلة التي تحتوي على الميلاتونين، وهذا هو السبب في أن تناول كمية قليلة منه قبل النوم قد يساعدك فقط على النوم.

ولكن إذا لم تكن الفاكهة في موسمها، فجرب كوبا من عصير الكرز الحامض بدلا من ذلك.

ووجدت الأبحاث الحديثة من جامعة ولاية لويزيانا أن شرب عصير الكرز مرتين يوميا يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق على تسجيل 90 دقيقة أخرى من وقت الغفوة.

- سمك السلمون: قد لا يكون خيارك الأول لتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل، ولكن تناول سمك السلمون على العشاء يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

ووجد بحث بريطاني حديث أن وجود مستويات أعلى في الدم من حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وهو حمض أوميغا 3 الدهني الموجود في الأسماك الدهنية، يرتبط بنوم أفضل.

ولكن إذا لم تكن من محبي الأسماك، فإن تناول مكمل غذائي بنحو 600 ملغ يوميا من الأوميغا 3، يعد أمرا جيدا.

- فاكهة الكيوي: علاج آخر يمكن أن يساعدك على النوم هو الكيوي، وهو غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور وحمض الفوليك والمغنيسيوم وأكثر من ذلك.

ووجدت دراسة من تايوان أن تناول حبتين من الكيوي قبل النوم بساعة يحسن النوم بشكل ملحوظ.

من المعروف أن قلة النوم تضر بصحتنا، حيث يرتبط نقص النوم بمجموعة من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية وغيرها.

ومع ذلك، فإن أحد الجوانب غير المعروفة على نطاق واسع هو تأثير قلة النوم على صحة أسناننا.

وتوصلت بعض الدراسات إلى أن قضاء ليلة نوم سيئ يؤثر على صحة أسناننا بطرق أكثر مما نتخيل.

ويوضح سانديب باتيل، طبيب الأسنان التجميلي والمسؤول الإكلينيكي في Waldron Dental، الطرق التي يمكن للحرمان من النوم أن يعيث فسادا بها في أسنانا.

نزيف اللثة

يقول باتيل: "عندما تحرم من النوم، ينتج جسمك كمية متزايدة من الهرمونات الالتهابية، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب اللثة. وهو عندما تكون اللثة ملتهبة ومتورمة. وهذا يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى التهاب دواعم السن، والمعروف باسم أمراض اللثة".

تخلخل الأسنان

يقول باتيل: "على غرار ما سبق، إذا كنت لا تحصل على قسط كاف من النوم كل ليلة، فقد تعرض نفسك لخطر الإصابة بأمراض اللثة. ويمكن أن يكون تأثير هذا مدمرا. وإذا ترك دون علاج، فقد يؤدي إلى أسنان متخلخلة ومتذبذبة، وفي بعض الحالات يمكن أن يتسبب في تساقط الأسنان تماما".

رائحة الفم الكريهة

وفقا لباتيل، يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي إلى رائحة الفم الكريهة. ويقول باتيل: قلة النوم تقلل كمية اللعاب في الفم، وتدفق اللعاب السليم في تجاويف الفم أمر حتمي للحفاظ على نظافة الفم والأسنان. ويمكن أن يحدث جفاف الفم لاحقا إذا لم يكن هناك ما يكفي من اللعاب، وهذا يزيد من كمية البكتيريا التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

طحن الأسنان

يوضح باتيل: "صرير الأسنان هو المصطلح الذي يطلق على الحالة التي يحدث فيها طحن الشخص أسنانه معا أثناء النهار عندما تكون مستيقظا أو أثناء الليل خلال النوم. وإذا كنت تطحن أسنانك باستمرار، فهذا غالبا مؤشر على أنك لا تحصل على قسط كاف من النوم".

وتابع: "صرير الأسنان يمكن أن يؤدي إلى عدد من مشاكل الأسنان مثل الأسنان التالفة أو المكسورة أو المعوجة، واضطرابات الفك، وزيادة حساسية الأسنان وتآكل المينا".

وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من صرير الأسنان، يجب عليك استشارة طبيب الأسنان، حيث قد يوصي باستخدام واق ليلي للمساعدة في حماية أسنانك.

ويضيف باتيل: "ومع ذلك، فإن الحصول على قسط جيد من النوم كل ليلة هو أسهل طريقة لمنع حدوث صرير الأسنان".

تسوس الأسنان

نتيجة للاستيقاظ البطيء والخمول بعد ليلة من النوم السيئ، قد تتخلى عن روتين نظافة الفم المعتاد، والذي يقول باتيل إنه يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان.

ويتابع: "علاوة على ذلك، يمكن أن يتعرض نظامك الغذائي للخطر وقد تتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر".

وإذا لم تكن تنظف أسنانك بالفرشاة أو بالخيط أو تستخدم غسول الفم بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة أسنانك بالتسوس، خاصة إذا كانت جزيئات الطعام عالقة بين الأسنان واللثة لفترات طويلة من الزمن.

وعلاوة على ذلك، عندما نحرم من النوم، قد نشرب المزيد من القهوة على مدار اليوم، ثم قد يؤدي ذلك إلى عدم الحصول على نوم جيد ليلا، لذا فهي حلقة مفرغة.

ضعف جهاز المناعة

أشار باتيل: "جهاز المناعة القوي يساعد على الدفاع ضد الالتهابات والأمراض، وبالتالي يساهم في صحة الأسنان واللثة. وقلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدينا - وعندما نتعرض للخطر، يمكن أن تؤثر على العديد من المجالات المختلفة على صحتنا، بما في ذلك الأسنان".

لذلك، إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر لتحقيق نوم جيد ليلا، فهذه هي علامتك لإتقان روتين وقت النوم الخاص بك والتأكد من حصولك على ثماني إلى تسع ساعات موصى بها كل ليلة.