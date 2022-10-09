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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، الخبيرة في مختبر Hemotest، أن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الذي يصاحبه الشعور بالتعب والدوار وتساقط الشعر وهشاشة الأظافر.

الكشف أعراض وأسباب نقص الحديد في الجسم



وتشير الطبيبة الروسية، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هذه الحالة ترتبط عند النساء عادة بفقدان الدم بغزارة أثناء الحيض، وبعد سن اليأس بنزيف في الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون سبب نقص الحديد في الجسم، عدم امتصاصه في الأمعاء، بسبب الالتهابات. كما أن جسم المرأة خلال فترة الحمل يحتاج إلى المزيد من عنصر الحديد. لأن الحديد يشارك في تكوين خلايا الدم الحمراء وفي نمو الجنين.

وتضيف، ويمكن أن يكون اتباع نظام غذائي غير متوازن، سببا في نقص الحديد. لذلك لضمان استقرار مستوى الحديد في الجسم يجب إضافة اللحم والكبد والعدس والسبانخ والرمان والمشمش المجفف، إلى النظام الغذائي. ويجب أن نعلم أن الجسم يمتص فقط 10 بالمئة فقط من الحديد الذي نحصل عليه من الأطعمة. وأن الحديد الموجود في المنتجات الحيوانية يمتصه الجسم أفضل من الموجود في المنتجات النباتية.

وتشير الخبيرة، إلى أن الإنسان لا يشعر بنقص الحديد عادة. لذلك من أجل عدم تعقيد الحالة من الضروري إجراء تحليل للدم مرة في السنة لتحديد مستوى الحديد. وبناء على نتائج التحليل يصف الطبيب للمريض المكملات البيولوجية والأدوية المناسبة لحالته الصحية.

وتضيف، موضحة، إذا استمر نقص الحديد في الجسم خلال فترة طويلة، فإن الشخص سيعاني من ضيق التنفس وارتباك الوعي وعدم انتظام دقات القلب. لذلك فإن تشخيص السبب في الوقت المناسب سيساعد على بدء العلاج مبكرا ورفع مستوى هذا العنصر وتحسين الحالة الصحية للمريض.

يقول خبراء إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والحديد مع تجنب الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالشعر، يمكن أن يساعد الرجال على تجنب تساقط الشعر.

وحثت الدكتورة سوزان ماسيك، أخصائية الأمراض الجلدية في جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، الرجال على التصرف بمجرد أن يبدأ خط شعرهم في الانحسار عن طريق التحول إلى تناول المزيد من الأطعمة مثل البيض ولحم البقر والحمص وبذور اليقطين والفاصوليا السوداء. وقالت إن البروتين الإضافي سيساعد على نمو بصيلات الشعر، بينما يزيد الحديد المضاف من كمية الأكسجين التي يمكن أن تنقلها خلايا الدم الحمراء إلى الخلايا.

كما ألقت طبيبة الأمراض الجلدية بثقلها وراء دواء مينوكسيديل - المعروف باسم علامته التجارية روجين - والذي يمكن إعطاؤه كحبوب منخفضة الجرعة للمساعدة في إبطاء تساقط الشعر أو حتى وقفه.

وحذر خبراء آخرون سابقا من استخدام الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات - التي تستخدم في جميع أنواع الشامبو تقريبا وتؤدي إلى ظهور الرغوة البيضاء - والفورمالديهايد - وهو عامل تنظيف يقتل البكتيريا. ويقولون إن هذه يمكن أن تلحق الضرر بالشعر وتهيج فروة الرأس ما يزيد من تساقط الشعر، على الرغم من أن الدراسات لم تؤكد ذلك بعد.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الرجال الأمريكيين عانوا من شكل من أشكال تساقط الشعر بحلول سن الأربعين، مع إنفاق الكثير منهم مبالغ كبيرة على العلاجات على الرغم من قلة الأدلة على فعاليتها.

وكشفت ماسيك عن نصائحها لمحاربة تساقط الشعر والصلع النمطي - انحسار خط الشعر وتخفيف الشعر في الجزء العلوي من الرأس - إلى Insider.

وقالت ماسيك إن تساقط الشعر يبدأ بشكل أساسي على خط الشعر وأعلى الرأس، قبل أن ينتشر إلى مناطق أخرى.

لكنها قالت إنه يمكن إبطاء ذلك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والحديد، ما سيحافظ على الشعر "صحيا" و"قويا".

ولم تقل الكمية التي يجب أن يستهلكها الشخص لتجنب تساقط الشعر، لكن تقديرات إدارة الغذاء والدواء (FDA) تشير إلى أن الرجال يجب أن يستهلكوا نحو 50 غراما من البروتين وما يصل إلى 20.5 ملليغرام من الحديد يوميا.

ويُعتقد أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد أيضا النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر.

وأشارت العديد من الأبحاث بالفعل إلى أن اتباع نظام غذائي فقير يمكن أن يكون وراء تحفيز وتسريع تساقط الشعر.

وتقول الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على الإنترنت أيضا إنه يجب على الأشخاص "تناول الطعام الصحي" والتأكد من حصولهم على ما يكفي من الحديد والبروتين لتجنب تساقط الشعر.

وتضيف أن من خضعوا لتحاليل الدم يظهر لديهم نقص في الحديد ويجب أن يأخذوا المكملات.

وتقول الدكتورة ديبرا جاليمان، أخصائية الأمراض الجلدية في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، مدينة نيويورك، إنه عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من البروتين، فإن ما هو متاح يتم تحويله إلى الأعضاء الأساسية. وهذا يعني أنه يتوفر القليل للشعر.

وقالت ماسيك إن الرجال الذين يعانون من تساقط الشعر يجب عليهم أيضا تجنب تصفيف شعرهم، لأن هذا يسحب البصيلات الضعيفة.

وكانت هناك أيضا اقتراحات من إدارة الغذاء والدواء (FDA) بأن الكبريتات والفورمالديهايد - غالبا ما يوجدان في الشامبو - يمكن أن يؤديا إلى تساقط الشعر لأنها تسبب تهيج الجلد.

وأثيرت مخاوف بشأن المواد الكيميائية، التي تُستخدم أيضا في المنظفات، في الماضي. لكن لم تظهر أي دراسة علمية بشكل قاطع تثبت أنها يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.