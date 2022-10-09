شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اليمنى يعلن ضبط قذائف وذخائر داخل حافلة ركاب فى عدن‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال النقيب ناصر الدهشلي قائد القطاع السابع لقوات الحزام الأمني في عدن، إن أفراد حاجز أمني في منطقة العريش التابعة لمديرية خورمكسر شرق عدن، ضبطوا 4 قذائف RBG و5 قنابل يدوية و 28 طلقة سلاح نوع 23.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات الجنوبية، كانت المتفجرات مخبأة داخل حقيبة موجودة في حافلة على متنها 8 ركاب وتم اكتشافها أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش.

وأوضح أن قوات الحزام الأمني فتحت تحقيقا عاجلا مع سائق الحافلة وبقية الركاب الذين برفقته، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وجاءت هذه الواقعة عقب 24 ساعة من العثور على سيارة مفخخة في منطقة كابوتا في مديرية المنصورة شمال غرب عدن، ونزول فريق متخصص لتفكيك المتفجرات التي في السيارة قبل انفجارها.