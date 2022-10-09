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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة كبرى إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تتضمن خطرا يهدد الحياة، خاصة عندما تكون اللحوم ومنتجات الألبان هي البديل الرئيسي للأغذية النشوية.

ووجدت الأبحاث الأمريكية التي أجرتها جامعة هارفارد للصحة العامة أن الذين يتناولون كمية معتدلة من الكربوهيدرات (50%-55% من السعرات الحرارية اليومية)، لديهم معدلات وفيات أقل من أولئك الذين يتناولون وجبات "منخفضة الكربوهيدرات" أي أقل من 40% من السعرات الحرارية، وأيضا من أولئك الذين يتناولون كميات أعلى من 70% من الكربوهيدرات.

وتشير النتائج التي تم التوصل إليها من خلال مراجعة الدراسات الغذائية في جميع أنحاء العالم، والتي شملت 432 ألف شخص، إلى أن خفض الكربوهيدرات من النظام الغذائي قد يزيد في الواقع من خطر الوفاة المبكرة.

دراسة: خفض الكربوهيدرات من النظام الغذائي يهدد حياتك!

وتوضح النتائج أن الوجبات الغذائية العصرية التي تشجع على خفض جميع أنواع الخبز والبطاطا والمعكرونة من النظام الغذائي قد تضر الصحة أكثر مما تنفعها.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تساعد على فقدان الوزن على المدى القصير وتحسن مستوى ضغط الدم، من دون أن يكون هناك معلومات واضحة عن الآثار طويلة الأمد لهذا النظام الغذائي.

وقال البروفيسور والتر ويليت، المتخصص في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، وأحد معدي الدراسة: "يمكن للكميات الكبيرة جدا من الكربوهيدرات أو القليلة منها، أن تكون ضارة، ولكن ما يهم أكثر هو نوع الدهون والبروتين والكربوهيدرات".

وقالت الدكتورة سارا سيديلمان، أخصائية أمراض القلب في مستشفى بريغهام النسائي، إن "الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات التي تستبدل الكربوهيدرات بالبروتين أو الدهون تكتسب شعبية واسعة كاستراتيجية صحية لفقدان الوزن. ومع ذلك، فإن بياناتنا تشير إلى أن الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات المستندة على المواد الحيوانية، والتي تنتشر في أمريكا الشمالية وأوروبا، قد تكون مرتبطة بمخاطر الوفاة المبكرة، بينما اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، واستبداله بالمزيد من الدهون النباتية والبروتينات قد يعزز في الواقع الشيخوخة الصحية على المدى الطويل".

ويقترح الباحثون اتباع نظام غذائي متوازن مع الحصول على 50% من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، وهذا يدل على أنها يجب أن تحتوي على الألياف العالية والأطعمة الكاملة، بدلا من مواد مثل المشروبات الحلوة أو الأطعمة الغنية بالسكر.

حدد خبراء التغذية والصحة 5 منتجات يمكنها حرق الدهون بفعالية كبيرة وتحسين عمل التمثيل الغذائي في جسم الإنسان.

ونشر موقع قناة "РЕН ТВ" التلفزيونية الروسية نتائج دراسة حددت المواد التي تساعد على حرق الدهون وتخفيض الوزن لدى مرضى السمنة:

1- الأرضي شوكي (الحرشوف): لغنى هذه الثمرة بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، تنشّط إنتاج الصفراء وتنظم نسبة الكوليسترول في الدم. كما أنها مادة مدرة للبول ومزيلة للاحتقان.

2- غريب فروت: فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتنظم نسبة السكر في الدم.

3- مصل اللبن: يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي ويزيد من كتلة العضلات في الجسم.

4- الشاي الأخضر: مفيد جدا لعمل الكبد ووقايته من الأمراض.

5- الفلفل الأحمر الحار: ينقي الشرايين وينشط الدورة الدموية.

ساعدت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة شيكاغو الأمريكية في اكتشاف سبب جديد من أسباب السمنة.

وحول الاكتشاف قال العالم، يوجين تشانغ، أحد القائمين على الدراسة: "خلال أبحاثنا التي تتعلق بمسببات السمنة قمنا وعلى عكس المعتاد في هذا النوع من الأبحاث بالتركيز على الأمعاء الدقيقة، واكتشفنا داخلها نوعا جديدا من البكتيريا التي تلعب دورا كبيرا في عملية الهضم وزيادة معدلات البدانة".

وأضاف العالم قائلا: "تبين لنا أن البكتيريا تنتمي إلى عائلة Clostridiaceae وتؤثر بشكل كبير على آلية امتصاص الدهون في الجسم، وذلك عن طريق إفراز إنزيمات تفكك الدهون وتسرع عملية امتصاصها بشكل كبير، وللتأكد من آلية عمل هذه البكتيريا قمنا بحقنها في أجسام فئران التجارب ولاحظنا أنها ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة أوزانها".