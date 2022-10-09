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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة حديثة أن حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك، تعزز وظائف المخ لدى مرضى السكري.

وبشكل عام، تحتوي الوجبات المتوسطية على نسبة عالية من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك، بالإضافة إلى الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون الشائع جدا في الوجبات المتوسطية. كما أنها حمية منخفضة اللحوم الحمراء والمعالجة. وعلى هذا النحو، ارتبطت حمية البحر المتوسط ​​بصحة معرفية وقلبية أفضل.

الكشف حمية غذائية تعزز الوظائف الإدراكية لدى مرضى السكري



وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة جوزيمير ماتي من "كلية تي.إتش. تشان للصحة العامة"، التابعة لجامعة هارفارد في بوسطن، الآثار الإيجابية لهذا النظام الغذائي على الدماغ.

وقالت: "حمية البحر المتوسط الصحية تشمل أغذية غنية بالفواكه والخضروات التي تحتوي على مضادات الأكسدة وعلى الأسماك والزيوت التي تحتوي على دهون صحية... تساعد تلك العناصر الغذائية في الحفاظ على الوظائف الإدراكية من خلال تقليل الالتهابات والتأكسد في المخ".

وأشارت ماتي إلى أن تلك الفوائد قد تساعد كل الأشخاص سواء كانوا مصابين بالسكري أم لا لكن عندما يكونون مصابين بالسكري فإن تناول أغذية تحتوي على البقوليات والحبوب الكاملة بوفرة، وهو ما يوجد في حمية البحر المتوسط المعروفة، قد يساعد على إبقاء معدل السكر في الدم تحت السيطرة بشكل جيد ويحسن بالتالي من الوظائف الإدراكية.

وتتبع الباحثون خلال الدراسة التي نشرت في مجلة Diabetes Care نحو 913 مشاركا على مدى عامين وأجروا تقييما لعاداتهم الغذائية وتحاليل للنوع الثاني من السكري، فضلا عن إجراء سلسلة من الاختبارات للوظائف الإدراكية والذاكرة وأداء المهام التنفيذية.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطا بين حمية البحر المتوسط وتحسن واسع النطاق في صحة الدماغ لدى المصابين بالسكري.

ووجدوا أن الوظائف الإدراكية لدى مرضى السكري الذين يتناولون أطعمة أقرب لتلك الحمية كانت أفضل، ومن بينها التعرف على الكلمات مقارنة بمن لم تكن هذه الأغذية في طعامهم.

لكن تلك الفوائد التي تعود على مرضى السكري اقتصرت على من كانت لديهم سيطرة جيدة على مستوى السكر في الدم عند بداية الدراسة أو شهدوا تحسنا في التحكم في تلك المستويات خلال مدة الدراسة.

تحدث خبراء التغذية عن الشاورما المفيدة، وما نتناوله في مطاعم الوجبات السريعة، وطرق تحضير الشطائر، وأي قهوة تسبب السمنة أكثر من الطعام، وكيف يمكننا تناول أي شيء والحفاظ على رشاقتنا.

ويفيد خبراء التغذية بأن السمنة تسبب عددا من الأمراض بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. ولتجنب هذه المشكلة ينصحون بالاهتمام بالنظام الغذائي.

كما يتفق خبراء التغذية على أن عدد وجبات الطعام في اليوم يجب ألا يزيد على ثلاث. ولكن إذا كان الشخص يصرف طاقة كبيرة ويشعر بالجوع فيمكنه تناول شيء خفيف. تقول مايرا راو الخبيرة في الغدد الصماء، المهم أن يبدأ يومه بوجبة الفطور. وتضيف: "إذا كان بالإمكان تناول وجبة الفطور في البيت فهذا أمر جيد، وإذا كان لا بد من الذهاب للعمل مبكرا، فيجب تناول الفطور قبل المباشرة بالعمل، وليس تناول فناجين القهوة للتغلب على الشعور بالجوع".

أما وجبة الغداء فيجب أن تكون متوازنة وتحتوي على الخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات، ما يساعد على العمل بشكل مثمر، وعدم تناول وجبة دسمة في العشاء.

ومن جانبها تشير الدكتورة داريا روساكوفا، كبيرة أطباء مستشفى "التغذية والصحة" إلى أنه يجب التفكير بالنظام الغذائي مسبقا. أي يجب التفكير بما ستأكله غدا.

وفي حال تعذر تناول وجبة غذاء كاملة فيمكن تناول وجبة خفيفة من منتجات الألبان والخضروات والفواكه. ولكن من الأفضل والأسهل الذهاب إلى مطعم الوجبات السريعة وتناول الشاورما. حسب خبير التغذية سيرغي أوبلوجكو. لأن الشاورما تحتوي على كل المواد الضرورية للجسم.

ويشير خبراء التغذية إلى أنه من الضروري الاهتمام ليس فقط بالمواد الغذائية، بل وبالمشروبات أيضا. فلا بد من الماء البارد وخاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة لمنع جفاف الجسم، كما يمكن تناول الشاي ومغلي الأعشاب والقهوة المهم أن تكون من دون سكر. وفي نفس الوقت يؤكدون على ضرورة تجنب تناول المشروبات الغازية المحلاة قدر الإمكان. حسب الخبيرة مايرا راو.

أما أبلوجكو فيشير إلى أنه يمكن تناول القهوة مع الحليب ولكن مرة واحدة في اليوم.

ويؤكد خبراء التغذية أن هناك مواد غذائية مضرة جدا، مثل منتجات الألبان المحلاة والآيس كريم، الذي يمكن تبديله بعصائر طازجة مخففة بالماء. حسب روساكوفا.

ومن جانبه يشير أبولوجكو إلى أن الحليب الكامل الدسم مشروب غدار. هذا الحليب للنمو وزيادة الوزن، لذلك على النساء أن يكن حذرات منه. البنات إلى عمر 16 سنة في نمو بالطول، ولكن بعدها تبدأ النمو بالعرض. أي أن ما يفيد الأطفال قد يكون ضارا للكبار. وأضاف، يمكن تبديل الحليب بالزبادي. ولكن لا يحبذ تناوله في العشاء، لأنه يحفز إفراز الأنسولين وهذا قد يسبب زيادة في الوزن.

أما بشأن الحميات الغذائية المختلفة، فتقول مايرا راو، هناك حميات شعبية مثل حمية "كيتو"، و"الجوع الدوري"، وحمية "باليو" وغيرها، يجب أن يتبعها الشخص على أساس طبي. وهناك حميات غذائية هي موضة ولا علاقة لها بالطب.

يختتم أبولوجكو حديثه بالقول، تبقى حمية البحر الأبيض المتوسط الأفضل، لأن مصدر البروتينات فيها من الأسماك، ومع ذلك لا ننصح النساء بتناولها في العشاء لأنها تسبب الوذمة- في الصباح 400 غرام زيادة في الوزن.

عموما وفقا لخبراء التغذية من أجل الحفاظ على وزن صحي وكبح زيادته، يجب ممارسة النشاط البدني بصورة دورية منظمة، لأن هذا النشاط يحرق جميع السعرات الحرارية الزائدة، وبالتالي يمنع زيادة الوزن.