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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث السكتة الدماغية نتيجة توقف أو عرقلة تدفق الدم إلى أجزاء الدماغ ما يحرم أنسجته من الأكسجين الضروري ومواد التغذية الحيوية الأخرى.

نوع من الطعام يقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.. ما هو؟



ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن النظام الغذائي غير الصحي يمكن أن يزيد من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية لأنه قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، تقول الهيئة، إنه من خلال اتباع نظام غذائي صحي، يمكن تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة الطبية الطارئة بشكل كبير.

وقد يقلل تناول منتجات الألبان من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية في وقت لاحق من الحياة.

وتقول دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 400 ألف شخص أن تناول المزيد من الحليب والجبن والزبادي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأنواع الأكثر شيوعا من السكتات الدماغية.

وحللت الدراسة بيانات المشاركين في تسع دول أوروبية وفحصت السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية.

ويعد ارتفاع ضغط الدم العامل الرئيسي لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

وأظهرت مجموعة متنوعة من التجارب السريرية بما في ذلك الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) آثارا مفيدة لاستهلاك منتجات الألبان.

ووجدت إحدى الدراسات أن الرجال والنساء الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين تناولوا حصتين في الأسبوع من الزبادي، خاصة في سياق نظام غذائي صحي، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن المعروف أن السكتة الدماغية غير شائعة لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما. وعندما تحدث، فإنها غالبا ما تكون ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي.

وتختلف علامات وأعراض السكتة الدماغية من شخص لآخر، ولكنها تبدأ عادة فجأة.

وتشمل أعراض السكتة الدماغية الرئيسية تغييرات في الوجه، مثل حدوث شلل أو خدر في الوجه ويمكن أن يتدلى جانب واحد من الوجه، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام.

ويمكن أن تظهر الأعراض أيضا على الذراعين، حيث "قد لا يكون الشخص قادرا على رفع ذراعيه والاحتفاظ بهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة"، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وقد يكون كلام أولئك المصابين بالسكتة الدماغية غير واضح أو مشوها، "أو قد لا يكون الشخص قادرا على التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظا" و"قد يواجهون أيضا مشاكل في فهم ما تقوله لهم"، حسب هيئة الخدمات الصحية.

وتقول جمعية السكتات الدماغية البريطانية إنه في حين أن معظم الأشخاص المصابين بسكتة دماغية أكبر سنا، يمكن أن يصاب الشباب أيضا بالسكتات الدماغية، بما في ذلك الأطفال.

ومع تقدمنا ​​في العمر، تصبح الشرايين أكثر صلابة وضيقا وأكثر عرضة للانسداد. ويمكن لبعض الحالات الطبية وعوامل نمط الحياة تسريع هذه العملية وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية، وفقا لجمعية السكتة الدماغية.

ويمكن أن يؤثر الضرر الذي يلحق بالمخ على طريقة عمل الجسم. ويمكن أن يغير أيضا طريقة تفكيرك وشعورك. وتعتمد تأثيرات السكتة الدماغية على مكان حدوثها في الدماغ، وحجم المنطقة المتضررة.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إذا تم تقييد أو توقف إمداد الدم، تبدأ خلايا المخ في الموت. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إصابات الدماغ والإعاقة وربما الموت".

وهذا هو السبب في أن جمعية السكتات الدماغية تقول إن تناول الطعام بشكل جيد أمر "ضروري" لصحة مجرى الدم، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في منع السكتات الدماغية.

تحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ، ولأنها تهدد الحياة، يجب التعامل مع الحدث كحالة طبية طارئة.

وكلما أسرع الشخص في علاج السكتة الدماغية، زادت احتمالية بقائه على قيد الحياة والتعافي. ويكشف موقع "إكسبريس" عن العلامات السبع الخفية للسكتة الدماغية التي غالبا ما يتم تجاهلها، وفقا لموقع WebMD.

• ضعف في الوجه (مثل تدلي الجفن أو الشفة).

• الغثيان.

• الدوار.

• الخدر.

• فقدان التوازن.

• كلام غير واضح.

• صداع الرأس.

ولا ينبغي أبدا تجاهل هذه الأعراض الأقل خطورة لأن التوقيت هو المفتاح لفرص التعافي من السكتة الدماغية.

ووجدت دراسة أجريت عام 2003 أن المشاكل المذكورة شائعة جدا في السكتات الدماغية، على الرغم من أنها دقيقة للغاية.

وقام الباحثون بفحص التسجيلات الصوتية لمكالمات الطوارئ لمرضى السكتة الدماغية الذين أدخلوا إلى مستشفى ألماني على مدار عام.

ووفقا لـ WebMD، وجد الباحثون أنه أبلغ عن مشاكل في الكلام في ربع الحالات، وشوهد ضعف الأطراف في 22% من الحالات، ولوحظت حالة متغيرة من الوعي في نحو 15%.

ونادرا ما ذكر المتصلون أعراض السكتة الدماغية الخفية، مع ضعف الوجه فقط لدى 10% من الحالات، والتنميل في ثمانية في المائة، والدوخة لدى ستة في المائة.

وقال الباحث رينيه هاندشو، من جامعة Freidreich-Alexander-Urlangen-Nurnberg في ألمانيا: "ينتظر العديد من المرضى لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتحسن أو تختفي. من وجهة نظر المريض، الخدر في أحد الأطراف أو حتى الدوخة والغثيان ليست مخيفة لدرجة استدعاء سيارة إسعاف".