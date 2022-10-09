شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير خطير من "ميتا".. تطبيقات مفخخة على متجري جوجل وأبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحذير خطير أطلقته شركة "ميتا"، لنحو مليون مستخدم لـ "فيسبوك"، من مجموعة تطبيقات هاتفية على متجري جوجل وأبل.

فقد نبهت الشركة الشركة الأم لشبكتي "فيسبوك" و"إنستجرام" إلى أن مليون مستخدمي لـ "فيسبوك" بادروا إلى تنزيل أو استخدام تطبيقات هاتفية بريئة ظاهريًا لكنها مصممة لسرقة كلمات مرور حساباتهم على الشبكة الاجتماعية.

رصدت ميتا،" منذ بداية السنة أكثر من 400 تطبيق "ضار" متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي أو إس" من "أبل" و"أندرويد" من "جوجل".

وأوضحت "ميتا" في بيان أن "هذه التطبيقات كانت موجودة على متجري جوجل وأبل للتطبيقات على أنها أدوات لتحرير الصور وألعاب وشبكات افتراضية خاصة (VPN) وخدمات أخرى".

وتضيف، بمجرد تنزيلها وتثبيتها على الهاتف، تطلب هذه التطبيقات المفخخة من المستخدمين إدخال البيانات التعريفية لحساباتهم على فيسبوك من أجل استخدام ميزات معينة.

وهذه التطبيقات "تحاول حضّ المستخدمين على الإفصاح عن معلوماتهم السرية، بهدف تمكين المتسللين من دخول حساباتهم".

وأعلنت "ميتا" أنها أطلعت "أبل" و"جوجل" على النتائج التي توصلت إليها.

وأفادت "جوجل" بأنها حذفت من متجرها معظم التطبيقات التي أبلغتها عنها "ميتا".

يشار هنا إلى ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، قبل أيام عن أن شركة "ميتا" قد تتكبد غرامة باهظة لاتهامات بتسريب بيانات أكثر من 500 مليون مستخدم.

وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في بيان نقلته "بلومبرج" إنها قدمت مسودة قرارها في التحقيق إلى نظيراتها في الاتحاد الأوروبي من أجل الموافقة عليها.

وبدأت التحقيق عام 2021 بعدما ظهرت بيانات شخصية لـ 533 مليون مستخدم لتطبيق "الفيسبوك" من جميع أنحاء العالم، على أحد مواقع المتسللين في أبريل 2021، بما في ذلك أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.