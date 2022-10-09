شكرا لقرائتكم خبر عن "الحوثيين" تقصف القرى السكنية بالمدفعية الثقيلة فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت جماعة الحوثيين، السبت، قصفا مدفعيا مكثفا على عدد من القرى جنوبي محافظة مأرب.

وذكرت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، أن الحوثيين قصفت من مواقع تمركزها في جبال نقيل ملعاء، بالمدفعية الثقيلة القرى السكنية شمالي مديرية حريب.. كما استهدف القصف عددًا من القرى في عزلة مرشة، وتسبب بأضرار مادية كبيرة في ممتلكات ومنازل المواطنين.

يأتي ذلك عقب رفض الحوثيين تجديد الهدنة الأممية، وبدء هجمات على مواقع الجيش في عدد من الجبهات.