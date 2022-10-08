شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إحباط 28 محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط والجنوب التونسي، اليوم /السبت/، من إحباط 28 محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية.

وذكر المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان صحفي، اليوم /السبت/- إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تم ضبط 352 مهاجرا وإحالتهم للجهات المُختصة.



وأضاف المتحدث أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بمدن المهدية وصفاقس وسوسة ونابل، من ضبط 21 شخصا كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية بشكل غير شرعي.