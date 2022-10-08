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الفاو: 200 شاب وفتاة من جامعات مصرية ضمن فريق المنظمة يشاركون بمؤتمر LCOY

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القاهرة - سامية سيد - شارك 200 شاب وفتاة من مختلف الجامعات المصرية تابعين  لمنظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة "الفاو " في مؤتمر الشباب المحلي LCOY المقام لمدة يومين بالقاهره لدمج الشباب المصري في تحديات التغيرات المناخيه والتعريف بها.

ووفق الفاو هناك 200 شاب وفتاة من جامعات الفيوم، بني سويف، جنوب الوادي، الوادي الجديد، الزقازيق، أسيوط، القاهره، عين شمس من كليات زراعة وهندسه وجميع الأقسام المعنية بالأغذية والزراعه ضمن فريق عمل "الفاو موديل" المعني بالتعريف بتكنولوجيا الزراعيه والمساعدة في تحسين الظروف الاجتماعيه للمزارعين والمواطنين في القري ومساعدة القطاع الحكومي لتطبيق وتنفيذ استراتيجيه الزراعة في مصر حيث يشارك الفريق اليوم في مؤتمر الشباب المحلي للتوعيه بقضايا التغير المناخي .

 

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يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمه امميه تضم اكثر من ١٦ الف شاب وشابه ، وكذلك اكثر من الفين منظمه تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع  مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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