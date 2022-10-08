شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل يونيسف: سعداء بدمج أصوات الشباب في قمة المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيريمي هوبكنز ممثل منظمه الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن أزمة المناخ هي قاسية يجب أن نستعد لها ونتكيف معها، لافتا إلى أنه سيرث شباب اليوم كوكب الأرض غدا، لذلك يجب أن يتم دمج أصوات الشباب في أي مناقشات حول تغير المناخ، خاصة قبل قمة المناخ التي ستنعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الشباب المحلي المنعقد بالجامعة الأمريكية لمدة يومين بالتعاون بين عدد من منظمات الأمم المتحدة.

وأضاف هوبكنز تتشارك يونيسف مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في رئاسته مجموعه عمل الأمم المتحدة الخاصة بالشباب، مضيفا لقد قمنا بدعم قافلة "الشباب والمناخ " لتستقر في أنحاء مصر للتفاعل مع الشباب خلال الحوار لسماع ما لديهم من مقترحات وحلول وتعزيز الوعي وفهم أزمة تغيير المناخ الحالية.





يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمه امميه تضم اكثر من ١٦ الف شاب وشابه ، وكذلك اكثر من الفين منظمه تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة .



