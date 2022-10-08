شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية مصر واليونان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، نيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

كان السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدي أثينا فى التقى "ميلتياديس فارفيستيوس" وزير الخارجية اليوناني المناوب، حيث تم مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية في اليونان.

وأكدت السفارة المصرية في آثينا أنه تم مناقشة التطورات الدولية والاقليمية الراهنة، وكذلك الاعداد لزيارة وزير خارجية اليونان إلى مصر الاسبوع المقبل.