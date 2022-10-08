شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في صفوف الفلسطينيين عقب اقتحام مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلت اثنتان منها لمستشفى جنين الحكومي، والثالثة لمستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباح اليوم، عقب تسلل وحدات خاصة في جيش الاحتلال "مستعربين" إلى المخيم، ومحاصرة منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في محيط دوار سينما جنين، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة أبو زينة، لاعتقال نجلهم محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.

ومنعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.