طقس الخليج.. مغبر بالإمارات والبحرين ومائل للحرارة بالكويت

أفادت هيئة الأرصاد السعودية أن طقس السبت نهاراً سيكون صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م ، كما سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 22°م.

توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات أن يكون طقس السبت صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - فى بيانه اليومى - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج فى الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45، والمد الثاني عند الساعة 00:04، والجزر الأول عند الساعة 18:05، والجزر الثانى عند الساعة 06:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27، والمد الثاني عند الساعة 20:56، والجزر الأول عند الساعة 14:52، والجزر الثاني عند الساعة 02:56.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى

أبوظبى 41 29

دبي 41 27

الشارقة 40 27

عجمان 39 29