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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة أمريكية إلى أن تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يجعلك أكثر صحة حتى لو لم تفقد وزنك باتباعه.

واكتشف الباحثون أنه يمكن خفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، بمجرد التقليل من الكربوهيدرات.

باحثون: حمية بسيطة تخفض خطر أمراض السكري والقلب والسكتة الدماغية

ويمكن معالجة متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مزيج من ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع مستويات الدهون والسكر في الدم، عن طريق تغيير النظام الغذائي.

ودرس الباحثون في جامعة ولاية أوهايو بيانات 16 مشاركا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، ووجدوا أن أكثر من نصفهم تمكنوا من التخلص من هذه المتلازمة بعد تغيير وجباتهم الغذائية، ولوحظ هذا التغيير في خمسة رجال وأربع نساء، رغم أن أيا منهم لم يفقد وزنه.

وقال البروفيسور جيف فوليك، المشارك في الدراسة: "ليس هناك شك في أن الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني يحققون نتائج أفضل في الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، لكنهم عادة ما يفقدون الوزن وأحد الأفكار السائدة هو أن فقدان الوزن هو الذي يقود إلى التحسينات، لكن هذا لم يكن هو الحال في هذه الدراسة".

وأوضح أن نظريتهم تقول إن تقييد الكربوهيدرات حتى دون فقدان للوزن، يحسن مجموعة من مشاكل التمثيل الغذائي.

وأمضى المشاركون في الدراسة شهرا واحدا في كل مرة يتناولون إما نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات أو متوسط ​​الكربوهيدرات أو عالي الكربوهيدرات، مع استراحة لمدة أسبوعين بين كل منها.

واقتصر النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على 45 غراما فقط من الكربوهيدرات يوميا، أي ما يعادل تقريبا شريحتين من الخبز الأبيض.

أما في الحمية المعتدلة، فكان الحد الأقصى فيها 234 غراما، بينما احتوى النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات على 420 غراما.

ووجد الباحثون أن أربعة من المشاركين تغلبوا على متلازمة التمثيل الغذائي حتى أثناء تناولهم لحمية معتدلة من الكربوهيدرات، فيما اختفت المتلازمة لدى الخمسة الآخرين عند تناولهم الحمية منخفضة الكربوهيدرات.

ولم يتحسن ضغط دم المشاركين وقدرة أجسامهم على استخدام الأنسولين، لكنهم حرقوا الدهون في الجسم بشكل أكثر كفاءة. وإذا استطاعوا إنقاص الوزن، فإنه ربما يتمكن المشاركون من التخلص من متلازمة التمثيل الغذائي.

وتشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الخبز والبطاطا والمعكرونة والحبوب والأطعمة السكرية والبطاطا المقلية والبسكويت، ويمكن لترك تناول الكربوهيدرات أن يجعل من مستويات الكوليسترول والدهون المشبعة في الدم صحية أكثر.

يبحث البعض منا عن طرق غريبة ومختلفة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم، التي تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للبدناء.

وكشف خبراء أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، ولا يتطلب الأمر سوى إعادة توازن أنماط حياتنا.

وعادة يميل الأشخاص إلى تخزين الكثير من الدهون في منطقة الحوض، حال تعرضهم لضغط شديد وطويل الأمد. ويأتي الإجهاد في أشكال مختلفة وكثيرة، ولكن تأثيرها على الأيض لدينا ثابت ومتماثل أساسا.

وفي حال لاحظت تراكم المزيد من الدهون بشكل غير متناسب حول منطقة البطن السفلية، فأنت بحاجة إلى البدء في التفكير بتقليل مستويات التوتر لديك، والحصول على ليلة نوم جيدة.

وبهذا الصدد، ينصح خبراء التغذية بشرب كوب من الشاي العشبي قبل النوم، من أجل تحسين النوم وزيادة إنقاص الوزن.

وفيما يلي أنواع الشاي المفيدة لفقدان الوزن أثناء النوم:

- شاي القرفة

تمتاز القرفة بأنها مضاد للالتهابات بشكل طبيعي، ما يعني أنها تساعد على التخلص من الانتفاخ وتقليل عبء الإجهاد البدني الشامل.

ويعتقد أن هذا النوع من التوابل يعزز عملية الأيض، نظرا لأن جسمك يستهلك المزيد من الطاقة لمعالجة ذلك.

وقالت أخصائية التغذية، هيلين بوند: "على الرغم من أن له تأثير بسيط في الأيض، إلا أنه يتعلق بموازنة نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، ما يساعد بدوره في تخفيف الوزن ويمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. وهذا الأمر لا يحل مكان الحاجة إلى تغييرات في النظام الغذائي، حيث يجب اتباع نظام خال من السكر ومنخفض الكربوهيدرات".

وتنصح هيلين بإضافة القرفة إلى الحلويات أو المشروبات الساخنة كبديل صحي للسكر، حيث يمكن أن يكون لها حلاوة خفيفة.

- شاي البابونج

استخدم الرومان والإغريق والمصريون عشبة البابونج لعلاج الجروح، ومساعدتها على الشفاء بشكل أسرع.

ويساعد شاي البابونج على تهدئة التشنجات العضلية، ما يجعله المشروب المثالي بعد الوجبات وقبل النوم. كما يمكن أن يساعد في تخفيف تشنجات البطن والقولون العصبي، وعسر الهضم والغازات.

- شاي النعناع

يؤدي الشعور بالتعب والإرهاق إلى تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم، ولكن الشاي بالنعناع يساعد على إيقاظ الحواس ويخفف من صداع التوتر ويحسن الطاقة، بالإضافة إلى تحسين النوم وتخفيف الوزن.

- شاي رويبوس



وهو شاي جنوب إفريقي مصنوع من أوراق الشاي المخمرة المستخلصة من شجيرة Aspalathus linearis.

وتمتاز هذه العشبة بأنها حلوة وترابية وتحوي مواد كيميائية نباتية، رُبطت مباشرة بمكافحة السمنة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن الشاي يمكن أن يسرع من فقدان الوزن، عن طريق زيادة مستويات هرمون الشهية: ليبتين.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن شرب الشاي يوميا ساعد 59 فردا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، على تقليل مؤشر كتلة الجسم لديهم وتخسيس مقدار كبير من الوزن.

وكشفت دراسة عام 2011 أن الأفراد الذين ينامون ما بين 6 إلى 8 ساعات في الليلة، لديهم فرصة أكبر لتحقيق هدف إنقاص الوزن مقارنة بالنوم الأقل. كما وجدت أن مستويات الإجهاد المنخفضة ارتبطت بنجاح أكبر في إنقاص الوزن، خاصة عند الجمع بين 6 و8 ساعات من النوم.

ويؤدي النوم السيء إلى إبطاء عملية الأيض، ويزيد من السعرات الحرارية والشهية ككل، لذا فإن النوم الجيد يؤدي إلى زيادة القدرة على حرق الدهون.