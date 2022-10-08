شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حمية غذائية لا تعرفها تقينا من فيروس الإنفلونزا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجد العلماء أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يملك فائدة هامة في فصل الشتاء، تتمثل في الوقاية من الإنفلونزا.

ويقول العلماء إن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على غرار "نظام أتكينز" الشهير، يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تحفز الجهاز المناعي، ما يساعد على درء العدوى الفيروسية.

حمية غذائية لا تعرفها تقينا من فيروس الإنفلونزا

ويأتي هذا الاكتشاف المثير عقب دراسة تم فيها اختبار مجموعتين من الفئران عبر تقديم وجبات مختلفة إليهم ومن ثم تعريضهم لسلالة شديدة من الإنفلونزا.

وتوصلت التجارب إلى أن الفئران التي حصلت على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بدأت في إظهار أعراض المرض في غضون 4 أيام، أما الفئران التي أعطيت طعاما يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وعالية الدهون المعروفة باسم "النظام الغذائي الكيتون" أو "الكيتو دايت" (تحتوي 90% من الدهون و9% من البروتين و1% فقط من الكربوهيدرات)، فأظهرت النتائج أن نصفها فقط استسلم للفيروس.

وقال أكيكو إيواساكي، أستاذ علم المناعة في جامعة ييل، وزملاؤه، إن الفئران التي اتبعت نظام الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تحتوي على نوع معين من خلايا الدم البيضاء في رئتيها.

ويطلق على هذه الخلايا اسم "غاما دلتا تي" (Gamma delta T-cells)، وهي تعمل على تحسين وظيفة الحاجز في الرئتين وبالتالي توفير الحماية ضد الإنفلونزا.

ويشير الفريق إلى أن تسخير الآثار المفيدة للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، قد يوفر وسيلة محتملة لم يتم التعرف عليها من قبل للوقاية من أمراض الإنفلونزا وعلاجها.

توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، قد يمنع الناس من فقدان السمع في سن الشيخوخة.

وتقول الدراسة إن الأطعمة التي يبدو أنها الأفضل لصحة السمع، هي تلك الموجودة في حمية البحر الأبيض المتوسط، ما يشير إلى أن اختيارها كنمط حياة له فوائد صحية عدة.

ووجدت الدراسة أن الذين يتناولون المزيد من الفواكه والخضروات والفاصوليا الخضراء والمأكولات البحرية والأسماك، كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن مشكلات السمع وتزايد سوء حالتها، حيث انخفض خطر انخفاض السمع لدى هؤلاء الأشخاص بنسبة تصل إلى 30%.

ودرس الباحثون في مستشفى بريغهام ومستشفى النساء في بوسطن في ماساتشوستس، 3135 امرأة بمتوسط عمر يبلغ 59 عاما، وأجروا اختبارات للسمع عليهن طيلة ثلاث سنوات، فضلا عن دراسة معلومات عن الأنظمة الغذائية التي يتبعنها على مدى 20 عاما.

وفي المدى المتوسط، كانت النساء أقل عرضة لخطر انخفاض السمع بنسبة 30% إذ تناولن نظاما غذائيا صحيا، وتقلصت مخاطر تلف السمع عالي التردد بنسبة 25%.

وقال الدكتور شارون كورهان، المؤلف الرئيسي للدراسة: "الاعتقاد الشائع هو أن فقدان السمع لا مفر منه في مرحلة الشيخوخة، ومع ذلك، يركز بحثنا على الأشياء التي يمكننا تغييرها في نظامنا الغذائي ونمط الحياة لمنع فقدان السمع أو تأخيره".

وأوضح كورهان أن الأنماط الغذائية الصحية ارتبطت بالعديد من النتائج الصحية الإيجابية وقد تساعد أيضا في تقليل خطر فقدان السمع.

وأشار الفريق إلى أن النظام الغذائي الصحي لديه القدرة على تحسين الدورة الدموية التي يمكن أن تفيد الأذنين، نظرا لأن الأطعمة غير الصحية والدسمة تسد الأوعية الدموية وتقلل من إمدادات الدم، ما يؤدي إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى الأذن الداخلية وهو ما يزيد من خطر تورمها أو تلفها.

يقول العلماء إن ما تأكله ليس المسؤول الوحيد عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بل أن توقيت تناوله قد يلعب دورا كبيرا في ذلك أيضا.

وأظهرت دراسة استمرت سنة كاملة أن النساء اللائي يتناولن العشاء بعد الساعة السادسة مساء قد يواجهن خطرا أكبر للإصابة بالقاتل الرئيسي في العالم.

ووجدت النتائج أن أولئك الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر لديهم المزيد من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، ومؤشر كتلة جسم (BMI) مرتفع، وضعف في السيطرة على نسبة السكر في الدم.

ويقول خبراء جامعة كولومبيا، الذين تابعوا 112 امرأة، إن اختيار تناول الطعام في وقت مبكر من المساء قد يكون طريقة "بسيطة" لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتم تقييم صحة القلب والأوعية الدموية باستخدام تدابير الحياة البسيطة السبعة لرابطة القلب الأمريكية، والتي تشمل: عدم التدخين، والنشاط البدني، والأكل الصحي، والبقاء نحفاء، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم.

أظهرت الدراسات باستمرار أن المشاركات اللائي التزمن بمزيد من الإجراءات قل لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتوصلت النتائج إلى أن النساء اللائي تناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة السادسة مساء، كان لديهن ارتفاع في ضغط الدم، في المتوسط.

بالإضافة إلى معاناتهن من زيادة الوزن، وكن أقل قدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم، وكلاهما من العوامل الأساسية الخطيرة لأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أيضا أن كل 1% من الزيادة في السعرات الحرارية المستهلكة في المساء يزيد من علامات صحة القلب السيئة.

ولم تنظر الدراسة في بيانات الرجال، لكن العلماء يشيرون إلى إمكانية حدوث آثار مشابهة لديهم، حيث وجدت دراسة سابقة، على سبيل المثال، أجرتها جامعة هارفارد أن الرجال الذين ينغمسون بانتظام في "وجبة خفيفة منتصف الليل" لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 55%، أكثر من الرجال الذين لم يفعلوا ذلك، عقب مسح شمل 27 ألف رجل لدراسة العادات الغذائية عام 1992.

ويوصي العلماء بألا تزيد السعرات الحرارية بعد الساعة 6 مساء عن 30% من إجمالي عدد السعرات الحرارية اليومية، وهذا سيكون نحو 600 سعرة حرارية للنساء و750 سعرة حرارية للرجال، وفقا للمبادئ التوجيهية للحكومة في الولايات المتحدة.

كما لم يثبت الفريق أيضا أن الأكل المتأخر أدى إلى الإصابة بأمراض القلب، حيث أنه كشف فقط عن ارتباطه بعوامل الخطر المعروفة للحالة.