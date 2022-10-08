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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزيد دهون البطن من خطر الإصابة ببعض الأمراض الفتاكة، بما في ذلك السرطانات والسكري وأمراض القلب، وهو ما يجعل التخلص منها أمرا في غاية الأهمية للحفاظ على الصحة.

مشروب يجب تجنبه في الإفطار لمنع خطر الدهون الحشوية.. ما هو؟

ويمكنك التخلص من دهون البطن أو منع ظهورها، عن طريق تقليل بعض الأطعمة في النظام الغذائي. ووفقا للمتخصصين في التغذية، فإن تقليل كمية عصير الفاكهة في نظامك الغذائي وخاصة في وجبة الإفطار، قد يساعد في تقليل دهون البطن.

وتُعرف دهون البطن بشكل أكثر شيوعا باسم الدهون الحشوية، وتميل إلى الالتفاف حول الأعضاء الداخلية.

ويعد حمل الكثير من الدهون الحشوية مشكلة صحية خطيرة، وذلك لأن الخلايا الدهنية تنتج علامات التهابية وهرمونات تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقد يؤدي شرب بعض عصائر الفاكهة إلى زيادة خطر تراكم الدهون الحشوية، حيث حذرت أخصائية التغذية فرانزيسكا سبريتزلر من أن عصير الفاكهة قد يحتوي على نسبة عالية من السكر بشكل خاص.

وفي حين أنه قد يحتوي أيضا على فيتامين (سي) وعناصر غذائية أخرى، إلا أن نسبة السكر العالية قد تعزز دهون البطن.

ومن غير المحتمل أيضا أن تجعلك عصائر الفاكهة تشعر بالشبع، لكنها ما تزال مصدرا هاما للسعرات الحرارية.

وحذرت سبريتزلر من أن بعض أنواع عصائر الفاكهة غير المحلاة ربما تخفي السكر. وكتبت لموقع Healthline الطبي: "المصطلح الطبي للدهون غير الصحية في البطن هو الدهون الحشوية، التي تشير إلى الدهون المحيطة بالكبد والأعضاء الأخرى في البطن".

وأضافت: "حتى الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي الذين يعانون من دهون البطن الزائدة لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بمشاكل صحية".

وتابعت: "عصير الفاكهة هو مشروب سكري مموه. في الواقع، 250 مل من عصير التفاح والكولا تحتوي كل منها على 24 غ من السكر. وعصير الفاكهة هو مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يعزز مقاومة الإنسولين وزيادة دهون البطن إذا كنت تشرب الكثير منه".

وفي غضون ذلك، يمكنك تقليل خطر إصابتك بدهون البطن أيضا عن طريق القيام ببعض التمارين.

ويُعتقد أن التمارين الهوائية (تمارين القلب) من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من الدهون الحشوية. فهي تساعد على رفع معدل ضربات القلب، ما يجبر الجسم على استخدام الطاقة.

وبعد ذلك، يستخدم الجسم الدهون كطريقة لتغذية تمارينك، بدءا من الدهون الحشوية الزائدة حول أعضائك.

وتبدأ الدهون الحشوية بالتسبب في مشاكل صحية على الفور، فهي تزيد من خطر الإصابة بحالات طبية خطيرة طويلة الأمد تهدد الحياة، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض ألزهايمر والسكري والسكتات الدماغية.

كشف أحد الخبراء أن هناك 6 تغييرات رئيسية ينبغي على المرء إجراؤها عندما يتعلق الأمر بفقدان الدهون الحشوية.

وتعد الدهون الحشوية، على عكس الدهون تحت الجلد، غير مرئية للعين، وهي نوع من دهون الجسم يُخزّن داخل تجويف البطن. وموقع الدهون يجعلها خطرة جدا لأي شخص لديه كميات كبيرة منها، حيث يمكن أن تتراكم في الشرايين. كما تقع بالقرب من الأعضاء الحيوية بما في ذلك المعدة والكبد والأمعاء، ما يعرض الشخص لخطر كبير من المشاكل الصحية.

وقالت أخصائية التغذية، غابرييلا تافالي حامد ناصيف: "إن الدهون الحشوية هي أول ما يختفي عند فقدان الوزن، لأن الجسم سيستخدمها كطاقة. والدهون تحت الجلد أقل خطورة على صحتك، ولكنها الدهون العنيدة ويصعب فقدانها."

وعندما سُئلت عن التغييرات الستة الرئيسية التي يمكن للمرء أن يقوم بها، لفقدان دهون البطن، نصحت تافالي بالآتي:

• تجنب الكحول.

• التخفيف قدر الإمكان من السكريات والوجبات الخفيفة.

• اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع الفواكه والخضروات، ولا تنسى تناول البروتين.

• ممارسة التمارين الرياضية من 30 إلى 60 دقيقة يوميا، مع ممارسة الحركات التي ترفع من معدل ضربات قلبك.

•الحد من التوتر.

• النوم جيدا.

وتشرح "هارفارد هيلث" (Harvard Health): "لدى معظم الناس، زهاء 90% من دهون الجسم تحت الجلد، وإذا قمت بتحسس بطنك، فإن الدهون التي تكون ناعمة هي دهون تحت الجلد. والنسبة المتبقية وهي 10٪ - تسمى الدهون الحشوية - تقع تحت جدار البطن الثابت، وتوجد في المساحات المحيطة بالكبد والأمعاء والأعضاء الأخرى".

وأضافت تافالي: "هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤثر في أن بعض الناس لديهم دهون حشوية أكثر أو أقل. أولا، يعود الأمر إلى علم الوراثة، وهناك عوامل أخرى قد تلعب دورا أيضا. مثل استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحرقه يوميا، إذا كنت مصابا بمرض السكري، فإن نمط الحياة المستقر مع القليل من التمارين البدنية وحمل كتلة عضلية منخفضة، سيؤثر على كمية الدهون الحشوية المخزنة في الجسم".