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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يساعد فيتامين B12 الجسم على بناء خلايا الدماغ والحفاظ عليها. وعندما تكون مستوياته منخفضة، يمكن أن تحدث عدة أعراض مقلقة، على الرغم من أن العلامات "قد تكون خفية في البداية".

ووفقا لأخصائيي الصحة في مؤسسة "مايو كلينك": "عادة ما يتطور فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات ببطء على مدى عدة أشهر إلى سنوات. وقد تكون العلامات والأعراض خفية في البداية ولكنها تزداد عادة مع تفاقم النقص".

ومن بين الأعراض التي رصدها المهنيون الصحيون في المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين B12، المشكلات النفسية.

"سمات ذهانية" ظهورها قد يكون علامة مبكرة على نقص فيتامين B12.. ما هي؟

وعلى وجه التحديد، تصف العديد من التقارير الطبية أشخاصا يعانون من "سمات ذهانية"، تُعرف أيضا باسم الذهان.

والاضطرابات النفسية هي المشاكل التي تؤثر على مزاجك وتفكيرك وسلوكك. والاكتئاب والقلق والفصام هي من الاضطرابات النفسية.

وخلصت دراسة نُشرت في مجلة European Psychiatry، إلى أن الاضطرابات النفسية الناتجة عن نقص الفيتامينات "أكثر شيوعا" لدى المرضى المسنين الذين تظهر عليهم الأعراض بنسبة 10% إلى 20% تقريبا.

وأبلغت الدراسة عن حالة رجل يبلغ من العمر 52 عاما "ظهرت عليه سمات ذهانية: الأوهام الاضطهادية، والهلوسة اللمسية والسمعية".

وكشف تقرير حالة آخر، نُشر على PubMed، عن مريض كانت "شكاواه الرئيسية هي" التهيج والسلوك الرجعي واللامبالاة والبكاء والتغيب عن المدرسة، "والتي استمرت لمدة عام".

ولحسن الحظ، يمكن إصلاح هذه المشكلات بسرعة عند الحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين B12، على الرغم من عدم تماثل جميع الحالات.

وعولج الرجل البالغ من العمر 52 عاما في الدراسة، بمضادات الذهان وحقنه بفيتامين B12.

ولاحظ الباحثون: "بعد أسبوع واحد، كان هناك هدوء تام للأعراض الذهانية. وفي المتابعة خلال الأشهر الأربعة التالية، لم تتكرر الأعراض النفسية في أي وقت".

ولكن واحدة من أفضل الطرق لتجنب الوقوع في أي مشاكل ناجمة عن نقص الفيتامينات هي تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على فيتامين B12 وحمض الفوليك.

وتحدد "مايو كلينك" الأطعمة التالية على أنها "غنية" بفيتامين B12:

- لحم بقري، كبدة، دجاج وسمك

- البيض

- الأطعمة المدعمة، مثل حبوب الإفطار

- الحليب والجبن والزبادي

ويمكن الحصول على الكثير من حمض الفوليك في البروكلي والسبانخ والهليون والفاصوليا.

وتحتوي أيضا الكثير من الفواكه، بما في ذلك البرتقال والليمون والموز والفراولة والبطيخ على حمض الفوليك.



والأطعمة الغنية بالحبوب مثل الخبز والحبوب والمعكرونة والأرز يمكن أن تساعد أيضا، وكذلك الأطعمة مثل الكبد والكلى والخميرة والفطر والفول السوداني.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يحتاج البالغون، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، إلى 1.5 ميكروغرام تقريبا يوميا.

ويشار إلى أن الأعراض الأخرى لنقص فيتامين B12، التي قد تظهر بجانب المشكلات النفسية، التعب وضيق التنفس والدوخة وشحوب الجلد وفقدان الوزن وعدم انتظام ضربات القلب.

حدد بحث جديد أن نقصا شائعا في فيتامين محدد يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين - وهو أمر يتسبب فيه ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وقد يؤدي الضغط الشديد على صحة الشرايين إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي حين أن ارتفاع نسبة الكوليسترول هو السبب الأول لتصلب الشرايين، وقد حدد بحث جديد محفزًا آخر محتملًا هو نقص فيتامين B12.

يظهر نقص فيتامين B12 عندما يتسبب نقص الفيتامينات الأساسية في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح، وفقا لـ NHS.

وبين اضطراب الرؤية ومشاكل الذاكرة، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى حدوث مضاعفات مختلفة. والآن، أضافت الدراسة الجديدة تلف الشريان إلى هذه القائمة. وسواء أكنت لا تحصل على ما يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي أو كنت تعاني من حالة تجعلك أكثر عرضة للمرض، فهناك العديد من العوامل المسببة لهذا النقص.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن من الضروري تعويض المستويات المنخفضة في أسرع وقت ممكن لتجنب ضرر "لا يمكن إصلاحه".

وحددت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy، نتيجة قاسية أخرى لانخفاض مستويات B12.

فقد حذر فريق البحث من أن نقص الفيتامينات B12 وB6 وB9 يمكن أن يعزز تصلب الشرايين.

ويعتبر تصلب الشرايين "المنطوي على خطر داهم على الصحة" نتيجة لانسداد الشرايين بمواد دهنية تسمى لويحات.

هذه العملية لا تنتهي عند هذا التراكم إذ تتصلب الشرايين أيضا وتضيق بمرور الوقت. وهذا التضيق في الشريان يؤدي إلى تقييد تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء الحيوية في الجسم.

وتوضح NHS أن هذا يوصّف جلطات الدم التي يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى قلبك أو دماغك.

وفي حين أن ارتفاع الكوليسترول هو السبب الرئيسي وراء تلف الشريان، لاحظ الباحثون أن المستويات المنخفضة من فيتامينات B قد تلعب دورا أيضا في هذا الاتجاه. فالفيتامينات B12 وB6 وB9 ضرورية لتحطيم الأحماض الأمينية التي تسمى الهوموسيستين لإنتاج مواد كيميائية أخرى يحتاجها جسمك.

وعلى الرغم من أن المستويات المرتفعة من الهوموسيستين يمكن أن تكون مؤشرا على أن لديك نقصا في الفيتامينات، فإن وجود الكثير من هذا الحمض الأميني في دمك يمكن أن يزيد هو الآخر من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية والجلطات الدموية.

وهذا يعني أن مستويات منخفضة من فيتامينات B، لازمة لتدهور الهوموسيستين، يمكن أن تؤدي إلى تلف الشريان.

وقد استخدم فريق البحث نماذج حيوانية مصابة في جدار الشرايين لاستكشاف هذا الارتباط.

وتشير النتائج إلى أن نقص فيتامين B12 يمكن أن يضر بصحة الشرايين بالإضافة إلى تفاقم تصلبها حتى في حالة عدم وجود مستويات عالية من الكوليسترول.

وفيما أضاف الباحثون أنهم لا يستطيعون استنتاج ما إذا كان نقص فيتامينات B هو المسؤول بالتأكيد، فإن نقص الفيتامينات هذا أدى "بشكل ملحوظ" إلى زيادة المخاطر حسب الدراسة.

كيف تكتشف نقص فيتامين B12؟

يتسبب نقص فيتامين B12 في مجموعة واسعة من المشكلات، ما يسهل اكتشاف الحالة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه.

ووفقا لـ NHS، تشمل القائمة الكاملة للعلامات ما يلي:

• التعب الشديد.

• نقص الطاقة.

• وخزأبر.

• التهاب اللسان واحمراره.

• قرحة في الفم.

• ضعف في العضلات.

• اضطراب في الرؤية.

• مشاكل نفسية قد تشمل الاكتئاب والارتباك.

• مشاكل في الذاكرة والفهم والحكم على الأمور.