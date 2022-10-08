شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية: القبض على إرهابي وتدمير وكر لداعش في الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، القبض على إرهابي وتدمير وكر لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والعشرين، تم نصب كمين محكم والقبض على أحد الإرهابيين في سيطرة الشهيد العميد محمد الكروي، وهو من المدرجين في قاعدة بيانات المديرية، وفقاً لأحكام المادة 4 إرهاب وتم تسليمه لجهة الطلب.

كما تمكنت الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع قوة من اللواء الثامن واللواء الثلاثين، من مداهمة وتدمير وكر لداعش في صحراء الجزيرة، وضبط عدد من الأسلحة؛ من بينها 8 قنابل مختلفة العيار و3 عبوات ناسفة محلية الصنع و4 مخازن AK و5 رمانات هجومية و3 صناديق عتاد، وتم رفع المواد وتفجيرها في الموقع.