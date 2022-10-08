شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان يدعو لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد ويحذر من الفراغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد، محذرًا من حدوث فراغين في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية.

وأضاف دريان - في رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف - أن لبنان بدأ عهد اللادولة، معتبرًا أن هناك إدارة خفية تنفرد بالتخطيط والإدارة وممارسة التعطيل، موضحًا أن هذه الإدارة لم تسهم في حل الأزمات التي كانت أحد أهم أسبابها كما أنها تفعل ما تشاء دون أن تكون مسؤولة أمام الرأي العام، فيما المسؤولون رسميًا لا يملكون القيام بشيء – على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه دعا النواب السنة إلى دار الفتوى للتشاور بشأن مواصفات الرئيس الجديد وتجنب الفراغ الذي يزيد من الاضطراب في المؤسسات الدستورية ويزعج الشركاء المسيحيين أشد الإزعاج – على حد تعبيره، مؤكدًا أنه لا يشعر بالرضا عن مسار الأمور فيما يتعلق بملف انتخاب الرئيس الجديد.