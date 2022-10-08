شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل 5 أفراد من المقاومة اليمنية إثر معارك عنيفة مع الحوثيين بجبهة يافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي خمسة عناصر من إبطال المقاومة اليمنية الجنوبية مصرعهم، إثر معارك عنيفة اندلعت في جبهة الحد بيافع بمحافظة لحج.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، وفقا لقناة (اليمن الفضائية)، الجمعة إن "معارك ومواجهات عنيفة اندلعت بين قوات المقاومة والحزام من جهة وبين عناصر الحوثي من جهة أخرى في جبهة الحد بيافع"، مضيفة أن القوات تصدت لهجوم حوثي كبير على طول الشريط الحدودي بجبهة يافع.

وأشارت المصادر إلى أن القوات اليمنية كبدت الحوثيين العشرات بين قتيل وجريح وكسرت الهجوم العنيف.