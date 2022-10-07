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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

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القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات وقيود فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

وكثف جنود الاحتلال انتشارهم في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزوا عند بواباته، وأوقفوا المصلين ودققوا في هوياتهم الشخصية، وفرضوا تضييقات على الوافدين إليه.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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