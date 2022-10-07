شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يترأس اجتماع الدورة الـ42 للندوة الوزارية للفرانكوفونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس عثمان الجرندى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اجتماع الدورة الـ42 الاستثنائية للندوة الوزارية للفرانكوفونية، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة "لويز موشيكيوابو" الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوافونية، ووزراء بالدول الأعضاء بالمنظمة.

واستعرضت "لويز موشيكيوابو"، المرشحة الوحيدة لشغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية للدورة المقبلة، رؤيتها لعمل المنظمة خلال السنوات الأربع القادمة، حيث من المقرر أن تجرى عملية الانتخاب لهذا المنصب من قبل رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالمنظمة، خلال القمة الثامنة عشر للفرانكوفونية التي تستضيفها جزيرة جربة التونسية يومي 19 و20 نوفمبر 2022 .

ومن جانبه، أعرب الجرندى عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمينة العامة الحالية للمنظمة خلال الفترة المنقضية، مؤكدا أهمية تعزيز دور المنظمة على المستوى الدولي، وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم أنشطتها، خاصة في ضوء التغيرات المتسارعة والتحديات المشتركة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

كما أعرب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن تطلع بلاده إلى أن تمثل قمة جربة المقبلة محطة محورية في تطوير عمل المنظمة، مؤكدا حرص تونس على توفير أفضل الظروف الملائمة لإنجاح هذه القمة وضمان مشاركة على أعلى مستوى في أعمالها.

وجرى خلال اللقاء أيضا التشاور حول جدول أعمال القمة المقبلة، وأبرز محاور برنامجها العام، حيث جدد الوزير التونسي التأكيد على جاهزية بلاده الكاملة لاحتضان هذه الفاعلية الدولية الهامة، بما في ذلك الفعاليات الموازية على غرار "قرية الفرانكوفونية" المقررة في (13- 22 نوفمبر 2022)، و"المنتدى الاقتصادى للفرانكوفونية" المقرر في (20-21 نوفمبر 2022) .