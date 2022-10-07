شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 19 من ميليشيا الشباب فى عملية عسكرية بمحافظة شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 19 عنصرا إرهابيا مصرعهم من ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عملية عسكرية للجيش الصومالى فى منطقة البصرة الواقعة قرب مدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى جنوب غرب العاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الجيش الصومالى تمكنت من تنفيذ العملية بعد تلقيها معلومات استخباراتية ، مشيرة إلى أن القوات لا تزال تجري عمليات عسكرية في المناطق الواقعة ما بين مدينتي بلعدو أفغوي جنوب غرب العاصمة مقديشو.

يذكر أن ميليشيا الشباب المتشددة تتعرض لمقاومة شديدة من الأهالي المحليين، كما تتكبد خسائر متلاحقة في قتالها أمام عمليات القوات المسلحة الصومالية.