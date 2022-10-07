شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: نكرر اهتمام الجامعة العربية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم الجمعة، شارك في اللقاء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال فى لبنان .

وقال السفير حسام زكى: "تشرفنا بلقاء رئيس الحكومة ميقاتي وبحثنا معه في الشأن اللبناني، نكرر اهتمام الجامعة العربية بلبنان ومواكبتها له في الاستحقاقات المهمة كافة خصوصا أنه مقبل على استحقاق رئاسي مهم.

وأضاف: بالأمس كانت لي جولة على رؤساء الكتل الأساسية في البرلمان "التيار الوطني الحر" "القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة "أمل"، وقد أجمع الجميع على أهمية الاستحقاق، ولكن هناك تباينات في المواقف و نعتقد أن الأمر يستحق المزيد من التشاور والتواصل بين السياسيين اللبنانيين للوصول إلى التفاهمات المطلوبة حتى يسير البلد على الطريق الصحيح. ونأمل استمرار التواصل لأنه يقود الى التفاهمات وان شاء يكون البلد مقبل على امر ايجابي."

وتابع زكى:" بالتزامن مع زيارتنا كان هناك أنباء عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وأعلنا أن الجامعة العربية تؤيد بالكامل المواقف اللبنانية في سبيل الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للبنان في البحر، ونأمل ان تكون هناك أخبار جيدة في هذا الشأن وتنعكس إيجابا على مجمل الوضع بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي المقبل".