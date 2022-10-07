شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود السعودى ينقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق فى مياه البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سفينة حرس الحدود السعودية "رفحاء"، بالتعاون مع إحدى السفن الأجنبية، من إنقاذ طاقم ناقلة حاويات تجارية، ترفع علم جمهورية بنما، تعرضت لحادث حريق أثناء إبحارها فى مياه البحر الأحمر على بعد 123 ميلا بحريًا شمال غرب ميناء جازان.



حريق فى السفينة حريق فى السفينة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود السعودى العقيد مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغا عن تعرض الناقلة للحريق، وقام بتحديد موقعها، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان وإلى عدد من الجهات ذات العلاقة لتقديم المساندة اللازمة، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سفينة حرس الحدود "رفحاء" لموقع الناقلة المحترقة وأخلت الطاقم بالتعاون مع سفينة تجارية كانت تبحر بالقرب من الموقع..



محاولات للإنقاذ طاقم السفينة

وأكد المتحدث الرسمى أنه جرى إخلاء طاقم السفينة المؤلف من "25" بحارًا من جنسيات متعددة إلى ميناء جازان، وكان في استقبالهم عدد من الطواقم الطبية من حرس الحدود والشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني والجوازات بالمنطقة، وهم بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم إلى مقر إقامتهم، واستكمال الإجراءات النظامية.



الطواقم الطبية



