شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسريبات Oppo Reno9.. صورة الصندوق وسر المعالج والبطارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتوقع خبراء التكنولوجيا أن تقدم شركة أوبو الصينية سلسلة هواتف Oppo Reno9، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومع اقتراب موعد الإعلان عن أبرز هواتف أوبو، تتزايد التسريبات التي تكشف عن ملامح الهاتف ومواصفاته وقدراته.

التسريبات أكدت أن سلسلة Oppo Reno9 القادمة، ستأتي ببطاريات تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة ومعيار Universal Fast Charging (UFCS).

ستكون شركة Oppo واحدة من بين عدد من المصنّعين الصينيين الذين يتبنون UFCS (مواصفات الشحن السريع العالمية) في الصين - وهو معيار شحن موحد يبدو أنه يتفوق في الوقت الحالي عند 40 وات.

الشركات المصنعة الأخرى التي تدعم معيار UFCS هي Huawei وvivo وXiaomi.

موقع gsmarena، نشر مواصفات مسربة من خبراء من الصين، عن سلسلة هواتف Oppo Reno9، وقال إن هواتف Pro القياسية ستأتي مع معالج من النوع Snapdragon 778G SoC وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل.

بينما من المتوقع أن تصل هواتف Pro + مع مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 8000 ومستشعر الكاميرا الرئيسي Sony IMX 766 بدقة 50 ميجابيكسل.

تضمنت تسريبات سلسلة هواتف Oppo Reno9 صندوق البيع بالتجزئة.