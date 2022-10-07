شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يبحث مع رئيس المالديف سبل تنمية العلاقات الثنائية وآخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف، وفتح آفاقٍ أوسع من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، والاستفادة مما ستوفره الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من فرص جديدة للتعاون الثنائي؛ بما يحقق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس، الرئيس إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف، الذي يزور المنامة حاليا، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وجرى خلال اللقاء، بحث السبل الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.