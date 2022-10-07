شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا والإمارات تتفقان على تكثيف التعاون الثنائى وتعزيز التبادل التجارى بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، الخميس، أن النائب الأول لوزير الخارجية البيلاروسي، سيرجي ألينك، التقى بالسفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى مينسك إبراهيم سالم محمد المشرخ؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. .

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية -في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية- أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي وجدول الأحداث التي ستشارك فيها الإمارات وبيلاروسيا خلال الفترة المقبلة.



وجدد الطرفان التأكيد على التزامهما بتكثيف التعاون البيلاروسي الإماراتي، كما أكدا أهمية زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، بحسب البيان.