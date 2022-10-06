شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى: إحباط تهريب 1.8 مليون حبة كبتاجون إلى تونس عبر ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضي بسام مولوي إحباط عملية تهريب مخدرات عبر ميناء بيروت البحري، موضحا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت من ضبط مليون و800 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل عدة صناعية معدة للتصدير إلى تونس عبر الميناء.

وأضاف مولوي ،في تصريحات اليوم، أن إحباط تهريب المخدرات إلى تونس جاء في عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى إلقاء القبض على شخصين من المتورطين في عملية التهريب حتى الآن.

وشدد مولوي على أن الأجهزة الأمنية ستقف لعمليات التهريب بالمرصاد، وذلك في إشارة إلى عمليات إحباط تهريب المخدرات عبر الموانيء البحرية والجوية والبرية خلال الفترة الماضية.