شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس بالقصر الجمهوري، أوراق اعتماد سفراء كل من النرويج وتركيا وإيطاليا كسفراء مقيمين لدى السودان، كما تسلم أوراق اعتماد سفراء سلوفاكيا ومالي وفيتنام كسفراء غير مقيمين في السودان، وذلك بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وأعرب سفير النرويج لدى السودان السفير الدكتور إندري استانسن - في تصريح صحفي - عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده كسفير مقيمًا لبلاده في السودان، مشيرًا إلى عمق وأزلية العلاقات التي تربط البلدين.



وأكد السفير النرويجي، عزم بلاده على دفع آفاق التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة بما يخدم مصالح وتطلعات شعبي البلدين وضرورة العمل من أجل الاستقرار والسلام في السودان.



من جانبه، قال سفير تركيا لدى السودان السفير إسماعيل كوبا نجل، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار السودان وأن العلاقة بين البلدين متجذرة وأزلية، مؤكدًا على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.



فيما أعرب سفير إيطاليا المقيم لدى السودان ميشيلي توماسي، عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده لدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مؤكدًا سعي بلاده لترقية وتطوير العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام الشامل.



وأعربت السيدة لينكا ماليكوفا عن سعادتها بتقديم أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ووزيرًا مفوضًا لسلوفاكيا لدى السودان، مؤكدة ضرورة العمل من أجل سلام واستقرار السودان والدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يلبي طموحات شعبي البلدين.



من جانبه، أوضح سفير مالي غير المقيم بالسودان أبوبكر ديالي، أن العلاقات السودانية المالية علاقات تاريخية ومتجذرة، وسنعمل على تطويرها إلى آفاق أرحب بما يعزز التعاون والمصالح المشتركة.



وفي ذات السياق، أكد سفير فيتنام غير المقيم لدى السودان نجيين هاي دونج، حرص بلاده على ترقية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين السودان وفيتنام.