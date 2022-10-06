شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تهنئ مصر والسعودية والإمارات وقطر وموريتانيا بالفوز بمقاعد فى مجلس "إيكاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس الطيران المدنى الكويتى الشيخ عبدالله العلى العبدالله السالم الصباح، مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وموريتانيا، بالفوز بمقاعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) في الانتخابات التي جرت اليوم /الخميس/ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية المقامة حاليا في مدينة مونتريال.

وقال العلي الصباح - على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الخميس/ - إن المجموعة العربية نجحت بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليميـة الفاعلة، في الحصول على خمسة مقاعد من أصل 36 مقعداً، بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، للأعوام (2022 - 2025).



وأضاف أن احتفاظ المجموعة العربيـة بخمس مقاعد في مجلس المنظمة دلالة واضحة على تقدير واحترام المجتمع الدولي لمساهمات الدول العربية في صناعة النقل الجوي على مستوى العالم، متمنيا التوفيق والنجاح للدول العربية الفائزة بما يخدم مصلحة قطاع النقل الجوى.