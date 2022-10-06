شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: رصد ممارسات غير قانونية لبعض الراغبين فى الترشح للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، عن رصدها محاولات بعض الراغبين فى الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة فى 17 ديسمبر المقبل، الحصول على تزكيات الناخبين بطريقة غير قانونية.

وذكرت الهيئة - فى بيان لها اليوم الخميس، أنها رصدت محاولات بعض الراغبين في الترشح للحصول على تزكيات الناخبين بطرق غير قانونية، إما باستغلال الموارد العامة للدولة أو بتقديم مقابل مالي أو عيني للحصول على تلك التزكيات، مضيفة أن النيابة العامة قررت فتح تحقيقات في هذه الوقائع.

ودعت الهيئة جميع الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية إلى الالتزام بالقانون الانتخابي، وعدم استغلال الموارد العامة للدولة لأغراض انتخابية، عملا بمقتضيات قانون الانتخابات، والذي يجرم أيضا تقديم عطايا نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب .

يذكر أن قانون الانتخابات الجديد فى تونس يشترط حصول المرشح على 400 تزكية من الناخبين المسجلين في دائرته الانتخابية .