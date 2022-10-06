شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثى شمال غرب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طفلان وأصيب ثالث، إثر انفجار لغم تابع لجماعة الحوثى فى محافظة مأرب شرق اليمن.

وقال المرصد اليمنى للألغام - حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، اليوم الخميس، إن طفلين "8 سنوات"، و"12 عاما" قتلا، وأصيب طفل ثالث بجروح نتيجة انفجار لغم في قرية "ملاحا" بمديرية مجزر في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب.

وكان تقرير للمرصد ذكر - هذا الأسبوع - أنه وثق مقتل وإصابة 273 مدنيا جراء الألغام والعبوات والذخائر المتفجرة خلال فترة الهدنة منذ الثانى من أبريل الماضي وحتى الأول من أكتوبر 2022، وأشار التقرير إلى أنه من بين الضحايا 81 قتيلا منهم 43 طفلا وخمس نساء، إضافة إلى 192 مصابا من بينهم 82 طفلا و13 إمرأة.