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العراق: الصدر يعلن تجميد الفصائل المسلحة بجميع المحافظات باستثناء صلاح الدين وسامراء

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القاهرة - سامية سيد - أعلن زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تجميد كل الفصائل المسلحة فى جميع المحافظات العراقية، بما فيها سرايا السلام باستثناء صلاح الدين وسامراء وما حولها.

وقال الصدر - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة - إن وجدت - بما فيها "سرايا السلام" ومنع استعمال السلاح فى جميع المحافظات عدا صلاح الدين، سامراء وما حولها أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالى".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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