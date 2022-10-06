شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الصدر يعلن تجميد الفصائل المسلحة بجميع المحافظات باستثناء صلاح الدين وسامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تجميد كل الفصائل المسلحة فى جميع المحافظات العراقية، بما فيها سرايا السلام باستثناء صلاح الدين وسامراء وما حولها.

وقال الصدر - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة - إن وجدت - بما فيها "سرايا السلام" ومنع استعمال السلاح فى جميع المحافظات عدا صلاح الدين، سامراء وما حولها أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالى".