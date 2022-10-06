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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد الكبد عضوا أساسيا له مجموعة متنوعة من الوظائف التي تشمل المساعدة في هضم واستقلاب الطعام، وتخزين الفيتامينات والمعادن، وتنظيف الدم من السموم، وإنتاج البروتين.

خضروات تساهم في الحفاظ على صحة الكبد

ورغم أن الكبد لديه القدرة الفريدة على تجديد نفسه بعد التلف، يمكن أن يكون لخيارات الطعام والشراب تأثير كبير على هذا العضو.

وبحسب الخبراء إحدى المجموعات الغذائية المهمة بشكل خاص هي الخضروات ومنها:

الشمندر

قد يعتقد البعض أن نكهة هذه الخضار "ترابية" إلى حد ما، وعلى الرغم من أنها قد لا تروق لبراعم التذوق لدى الجميع، إلا أن الشمندر مليء بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الكبد.

تشير الأبحاث إلى أن عصير الشمندر مشروب "معزز للصحة" و"يقي من الأمراض" وقد يكون مفيدًا بشكل خاص لصحة الكبد. نظرت إحدى الدراسات على وجه التحديد في تأثير الشمندر على صحة الكبد ووجدت أن عصير الشمندر قد يساعد في حماية الكبد من فئات معينة من المواد المسرطنة.

في حين أن هناك المزيد لنتعلمه عن تأثير الشمندر على الكبد، تشير البيانات الحالية إلى أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في جذر الشمندر الأحمر، والتي تسمى betalains لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، من المهم ملاحظة أن هذه النتيجة خاصة بالشمندر الأحمر وأنواع أخرى من البنجر، مثل البنجر الذهبي، قد لا تحتوي على نفس مستويات مضادات الأكسدة.

البروكلي

يشير الخبراء إلى أن العناصر الغذائية المحددة الموجودة في الخضروات الصليبية - مثل البروكلي - مفيدة بشكل خاص لسلامة الكبد. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن أولئك الذين تناولوا البروكلي لديهم مقاييس كبد إيجابية أكثر ونسبة أقل من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) وأورام الكبد.

كرنب بروكسل

من الخضروات الصليبية الأخرى، أصبحت براعم بروكسل من الخضروات الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة.

في حين أن كرنب بروكسل يمكن أن يحسن الهضم ويوفر أطنانا من الفيتامينات والمعادن، إلا أنه يحتوي أيضا على مركبات نباتية يُرى أنها تساعد في وظائف الكبد.

تشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الكرنب النيئة للفئران يزيد من مستويات إنزيمات إزالة السموم في الكبد والرئتين، وتعد هذه الخصائص المزيلة للسموم هي الأعلى في كرنب بروكسل غير المطبوخة ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أنه حتى عند طهيها تحتفظ براعم بروكسل بالقدرة على تحفيز هذه الإنزيمات المزيلة للسموم.

الجلوكوزينولات هو مركب فريد موجود في الخضروات الصليبية التي تشارك في التفاعلات الأنزيمية التي يمكن أن تزيل سموم المركبات المسببة للسرطان في الجسم.

اللفت والسبانخ

تشمل مجموعة الخضروات التي يمكن أن تكون مفيدة للصحة العامة، الخضروات الورقية المليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة الخطرة.

ووجدت دراسة حديثة أن تناول السبانخ الخام يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وكلما زاد استهلاك السبانخ، قل خطر الإصابة بالمرض.

يسأل الكثير من الأشخاص أنفسهم لماذا يجذبون البعوض إليهم ويتعرضون للدغاته أكثر من الآخرين؟

ويشير بحث جديد إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورا في تعرض بعض الأشخاص للدغات البعوض بشكل كبير، بالإضافة إلى لون الملابس التي يرتديها المرء ودرجة حرارة جسمه، وثبت الآن أن الروائح الفردية من النفس والجلد هي التي تدفع البعوض إلى لدغ البعض، ويؤثر على روائح جسم الشخص ما يشمل علم وظائف الأعضاء، والحمل، والتركيب الجيني، والالتهابات الأساسية، وميكروبيوم الجلد، ونظرا لأن ما نأكله ونشربه يمكن أن يؤثر على التنفس وميكروبيوم الجلد، يقترح بحث جديد أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على جاذبية المرء للحشرات المزعجة.

وينتج جسم الإنسان أكثر من 350 مركبا عضويا متطايرا مختلفا، ومن بين هذه المركبات العضوية المتطايرة، ينجذب البعوض إلى البعض أكثر ولا ينجذب إلى البعض الآخر، تشمل بعض المركبات العضوية المتطايرة التي تمت دراستها والتي تجذب البعوض ثاني أكسيد الكربون وحمض اللاكتيك (المنتج أثناء التمرين) والأسيتون (الذي يتم إطلاقه في الحالة الكيتونية) والأمونيا وغيرها من المركبات العضوية التي ينتجها الإنسان.

فيما يلي نظرة على البحث حول العوامل الغذائية التي قد تزيد من الجاذبية للبعوض:

تظهر بعض الدراسات أن شرب الكحول قد يزيد من المركبات العضوية المتطايرة التي تجذب البعوض، وأفادت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أنه من بين 13 مشاركا في الدراسة، قام الباحثون بقياس المؤشرات الحيوية قبل وبعد شرب الجعة ووجدوا أن نسبة البعوض التي تهبط على الأفراد زادت بعد شرب الجعة.

وذكرت دراسة أخرى نُشرت في PLOS ONE أن استهلاك البيرة زاد من جذب البعوض للأشخاص المشاركين، ويعتقد الباحثون أن الجعة (ومن المحتمل كل الكحول) تزيد من الجاذبية عن طريق رفع درجة حرارة الجسم وتغيير المركبات العضوية المتطايرة في الجسم بعد شرب الكحول.

القهوة والكافيين

وذكرت إحدى الدراسات الحديثة التي تم الاستشهاد بها في مقالة مراجعة من Current Research in Parasitology & ناقلات الأمراض أن الكافيين مادة يمكن التعرف عليها على الجلد، ويبدو أنها تزيد من جاذبية البعوض، ومن المحتمل أن تتسبب المشروبات العطرية الأخرى في زيادة الجاذبية أيضا، وفقا للمؤلفين.

ويزيد الكافيين من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي درجة الحرارة ومن الثابت أن البعوض ينجذب أكثر إلى الأجسام الأكثر دفئا، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإن تقليل القهوة والمشروبات العطرية القوية الأخرى والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل الخروج من المنزل حيث تعلم أن البعوض سيخرج يمكن أن يساعد في تقليل جاذبيتك للبعوض.

مع انتشار المزيد من الأبحاث، هناك ممارسات صحية أساسية يمكن اتخاذها للمساعدة في تقليل الجاذبية للبعوض، ومنها الحفاظ على بشرة نظيفة وبعد التمرين الاستحمام لتجنب التعرق. تناول نظاما غذائيا متوازنا واجتناب الكحول والكافيين.