شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح 578 أسرة يمنية خلال سبتمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن عن نزوح 578 أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي من مختلف المحافظات ، حيث نزح نحو نصفهم إلى محافظة مأرب (شرق اليمن) .

وقالت الوحدة - في تقرير تتبع النزوح لشهر سبتمبر الماضي ، أوردته قناة اليمن الفضائية - " إنه تم رصد نزوح 578 أسرة يمثلون 2972 فرداً خلال الشهر ، لافتة إلى أن 424 أسرة (2142 فرداً) نزحت لأول مرة من بين إجمالي عدد النازحين ، بينما 154 أسرة (830 فرداً) نزحت للمرة الثانية .

وأشارت إلى أن محافظة مأرب مثلت الوجهة الرئيسية لأغلب الأسر النازحة، بنسبة 49%، بينما استقبلت محافظتي تعز والحديدة حوالي 30%، أما النسبة الباقية والمقدرة بـ21% فكانت وجهتها محافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت ولحج .

ورصدت الوحدة التنفيذية وخلال نفس الفترة مغادرة 16 أسرة (56 فرداً) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 102 أسرة (509 أفراد) إلى موطنها الأصلي.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد النازحين داخلياً منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 سبتمبر، بلغ 7 آلاف و919 أسرة، تتكون من 43 ألفا و473 فردا، نزحت من 21 محافظة وتوزعت على 11 محافظة.