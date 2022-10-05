شكرا لقرائتكم خبر عن "تسويق النفط العراقية": حصة العراق من تخفيض إنتاج النفط ستبلغ 220 ألف برميل يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن أن حصة العراق من قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل ستكون 220 ألف برميل يومياً.

وقال مدير عام (سومو) علاء الياسري -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن قرار أوبك بلس الذي اتخذ اليوم سيمنع الانخفاض لمستمر في أسعار النفط ويسهم بارتفاعها خاصة وأنها خسرت 35% من قيمتها في الأيام والأشهر الأخيرة.

وأضاف "لو لم يصدر قرار بتخفيض الإنتاج فهذا سيؤدي لتراجع مستمر قد يوصل الأسعار إلى 50 دولاراً للبرميل"، لافتاً إلى أن "حصة العراق من التخفيض ستكون 220 ألف برميل يومياً".

وأعلنت مجموعة (أوبك بلس) -في بيان رسمي- الاتفاق على تخفيض انتاجها من النفط بنحو مليوني برميل اعتباراً من نوفمبر المقبل، وقالت إن اتفاق التخفيض الذي أسمته (تمديد إعلان التعاون) سيستمر طوال العام 2023 على أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ "أوبك بلس" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق".