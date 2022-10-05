شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الصومالى يبحث مع قائد الجيش الوطني تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية الصومالي أحمد معلم فقي اليوم الأربعاء مع قائد القوات المسلحة العميد أدوا يوسف راغي سبل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار بشكل عام وغيرها من القضايا لمساعدة المناطق المختلفة في ولايات بونتلاند وغلمدغ وهيرشبيلي وجنوب الغرب وجوبالاند.

وأشاد فقي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - بجهود وإنجازات القوات المسلحة الصومالية في تحرير البلاد من مليشيات الشباب، مشيرا -فيما يتعلق بظاهرة الجفاف- إلى أنهم جهزوا قوات ومركبات لنقل الأهالي والمناطق لمواجهة خطر الإرهاب، وتقديم المساعدات لهم وكافة الخدمات التي يحتاجونها.