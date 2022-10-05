شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وفلسطين تبحثان التوترات في الضفة الغربية والحاجة لتحسين الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الولايات المتحدة وفلسطين التوترات الحالية في الضفة الغربية والحاجة الملحة لتحسين البيئة الأمنية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بحل الدولتين على غرار خطوط ما قبل عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليه والجهود المشتركة لتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني.

ومن جانبها، دعت نائبة وزير الخارجية الأمريكي جميع الأطراف المعنية إلى استعادة الهدوء والامتناع عن اتخاذ إجراءات آحادية الجانب.