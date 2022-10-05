شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتى يقدم أعضاء حكومته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الكويتي لشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، قدم أعضاء حكومته الجديدة، خلال استقباله من قبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وزارة الإعلام الكويتية، فإن القائمة الجديدة للحكومة تشمل تعيين حسين إسماعيل محمد إسماعيل وزيراً جديداً للنفط، والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيراً جديداً للدفاع.

في المقابل، يحتفظ عبد الوهاب محمد الرشيد بمنصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية. كما يحتفظ الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بمنصب وزير الخارجية.

وفى نفس السياق، وذكر مركز التواصل الحكومي الكويتي على موقع المدونات المصغرة "تويتر"، أن التشكيل الجديد ضم الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزير للداخلية والشيخ أحمد ناصر الصباح للخارجية وعبد الوهاب محمد الرشيد للمالية والشئون الاقتصادية والاستثمار والدكتور خليفة ثامر الحميدة وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ومازن سعد الناهض وزير للتجارة والصناعة.

كما يضم التشكيل الوزاري المستشار هدى عبد المحسن الشايجي وزيرًا للشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة والدكتور محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء والدكتورة رنا عبدالله الفارس وزير دولة لشئون البلدية ووزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي وزيرا للصحة والشيخ عبد الله علي السالم الصباح وزيرا للدفاع والدكتور مثنى طالب سيد وزيرا للتربية وللتعليم العالي والبحث العلمي وعبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للإعلام والثقافة وشئون الشباب وحسين إسماعيل محمد وزيرا للنفط، وعمار محمد العجمي وزيرا للأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد الرحمن بوزير وزيرا للعدل والأوقاف والشئون الإسلامية ووزير دولة لشئون تعزيز نزاهة.



وكان صدر مرسوم أميري صباح اليوم بتكليف الشيخ أحمد نواف الصباح لرئاسة مجلس الوزراء الكويتي وذلك بعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة الكويتي الجمعة الماضية.