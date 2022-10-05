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الرئيس الجزائري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الألماني

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، أعرب خلاله عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.


واستعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات وتكثيف الاستثمار في جميع المجالات، ولا سيّما الطاقة، والطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، البناء، التبادل الثقافي، التعاون الصحي، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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