شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الألماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، أعرب خلاله عن ارتياحه لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.



واستعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات وتكثيف الاستثمار في جميع المجالات، ولا سيّما الطاقة، والطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، البناء، التبادل الثقافي، التعاون الصحي، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.