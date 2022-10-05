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العراق: القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأربعاء القبض على ستة إرهابيين في ثلاث محافظات.

 

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم - أنه من خلال عمليات استباقية نوعية استهدفت الإطاحة بالعناصر الإرهابية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة وتم إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظات ميسان والأنبار وصلاح الدين.

 

وأشارت إلى أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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